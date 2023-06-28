«Единая Россия» запустила программу по обучению правилам оказания медпомощи

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
С начала СВО «Единая Россия» организовала отдельное направление гуманитарной миссии в новых регионах — медицинское. Среди волонтеров, пришедших на помощь медикам Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, были врачи учреждений здравоохранения из разных российских регионов, медсестры, а также студенты-медики.
Выражая благодарность медикам-добровольцам, которые приехали в Донбасс, помогали и помогают в настоящее время гражданским и военным, депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Хубезов отметил, что в апреле прошлого года, когда в Мариуполе шли бои, помощь врачей была нужна как воздух.
«В те дни „Единая Россия“ открывала единственный на левом берегу медицинский центр для жителей города — „Аполлония“. Туда я позвал ребят, они сразу откликнулись на предложение. Их работа — яркий пример самоотверженности и безграничной преданности своему делу», — добавил парламентарий.
По его словам, с начала мобилизации он ушел на фронт и служил в военном госпитале вблизи линии соприкосновения в ЛНР. В его обязанности входила координация работы медиков-волонтеров в Донбассе.
В конце мая 2023 года Дмитрий Хубезов направил заявление об освобождении его от поста председателя комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вернуться в зону СВО.
«По линии „Единой России“ вместе с коллегами из партийного проекта „Здоровое будущее“ планируем внести новое положение народной программы — обучение современным и эффективным правилам оказания первой помощи всех жителей страны», — подчеркнул он.
Сайт «Единой России» информирует, что отвечать за формирование единых программ обучения, подготовку инструкторов, а также обновление теоретических знаний и внедрение современных методов будет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
«По линии Минздрава обучаем врачей, медсестер, студентов медицинских вузов и колледжей современным правилам оказания первой помощи. Опыт военной медицины показал, что от человека, который первым приходит на помощь бойцу, зависит не только его жизнь, но и судьба его семьи. Все армейские достижения по оказанию первой помощи нужно изучать и перенимать гражданским ведомствам. Мы видим, что во многом причины предотвратимых смертей едины как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и иных ЧС. И принципы оказания помощи должны быть едины», — заключил Дмитрий Хубезов.
«Год назад многие наши омские доктора-добровольцы начали ездить в больницы Донбасса, работать там в операционных. По возвращению они рассказывали, что помимо этой помощи было бы очень значимо вывезти в гражданские больницы пациентов, нуждающихся в срочных высокотехнологичных операциях. Сначала это казалось невозможным, но партия „Единая Россия“ вместе с депутатами Государственной думы помогла наладить контакт с Министерством обороны, и началась эта работа. На сегодняшний день из 53 пациентов, которых мы эвакуировали, 45 уже поправились и вернулись домой.
Мы теперь в постоянном контакте с донбасскими докторами, некоторые даже приезжают к нам, чтобы повысить свою квалификацию. В этом году обучение в стенах КМХЦ прошли два врача. Освоенные у нас методики они уже успешно применяют у себя в медучреждениях», — сообщил секретарь Омского регионального отделения «Единой России», главный врач Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной.