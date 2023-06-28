Что происходит с двигателем при использовании присадок: мнение экспертов

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Присадки, которые предназначены для очистки топливной системы от грязи, безусловно, имеют свой эффект. Однако грязь, которая накопилась за все годы эксплуатации, не исчезает просто так — она начинает перемещаться по топливным трубам и, в конечном итоге, попадает в инжекторы. Твердые частицы, которые попали в инжектор, могут повредить его поверхность, что может привести к утечкам. Кроме того, грязь может забить форсунки, что приводит к снижению давления, плохому распылению топлива и образованию углеродных отложений на сопле инжектора. Об этом пишет Pravda.Ru.
В результате устройство начинает лить топливо вместо его распыления. Все это приводит к повышенному расходу топлива и, в худшем случае, может вызвать детонацию, проблемы с кислородным датчиком или с каталитическим нейтрализатором.
Если ячейки каталитического нейтрализатора забиваются сажей, они начинают разрушаться, а пыль из керамического материала может попасть в цилиндры, вызывая повреждения стенок. Итак, добавление «лечебной» присадки в топливный бак может привести к необходимости дорогостоящего ремонта двигателя.
Но это еще не все. Присадки, которые повышают октановое число бензина, также могут быть опасными. Агрессивные составы этих присадок могут повредить резиновые уплотнения в топливной системе, что в конечном итоге может привести к утечкам топлива. И для воспламенения паров бензина достаточно небольшой искры.
Ситуация с присадками, которые добавляются в масло, также не так проста. Они могут вступить в химическую реакцию с уже имеющимися присадками, используемыми производителями смазочных материалов. В результате такого взаимодействия в жарких условиях может произойти химическое изменение масла. Масло станет черным, густым и потеряет свои смазывающие свойства. В этом случае двигатель будет нуждаться в дорогостоящем ремонте.