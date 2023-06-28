Что происходит с двигателем при использовании присадок: мнение экспертов

Присадки, которые предназначены для очистки топливной системы от грязи, безусловно, имеют свой эффект. Однако грязь, которая накопилась за все годы эксплуатации, не исчезает просто так — она начинает перемещаться по топливным трубам и, в конечном итоге, попадает в инжекторы. Твердые частицы, которые попали в инжектор, могут повредить его поверхность, что может привести к утечкам. Кроме того, грязь может забить форсунки, что приводит к снижению давления, плохому распылению топлива и образованию углеродных отложений на сопле инжектора. Об этом пишет Pravda.Ru.