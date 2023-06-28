Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Что происходит с двигателем при использовании присадок: мнение экспертов

28 июня 2023, 10:04
Сейчас в автомагазинах можно найти множество разных присадок для масла и топливной системы. Некоторые из них должны провести очистку двигателя от отложений, сделав его как новый. Другие призваны улучшить работу цилиндро-поршневой группы, увеличивая мощность и снижая расход топлива. Так ли это?

Присадки, которые предназначены для очистки топливной системы от грязи, безусловно, имеют свой эффект. Однако грязь, которая накопилась за все годы эксплуатации, не исчезает просто так — она начинает перемещаться по топливным трубам и, в конечном итоге, попадает в инжекторы. Твердые частицы, которые попали в инжектор, могут повредить его поверхность, что может привести к утечкам. Кроме того, грязь может забить форсунки, что приводит к снижению давления, плохому распылению топлива и образованию углеродных отложений на сопле инжектора. Об этом пишет Pravda.Ru.

В результате устройство начинает лить топливо вместо его распыления. Все это приводит к повышенному расходу топлива и, в худшем случае, может вызвать детонацию, проблемы с кислородным датчиком или с каталитическим нейтрализатором.

Если ячейки каталитического нейтрализатора забиваются сажей, они начинают разрушаться, а пыль из керамического материала может попасть в цилиндры, вызывая повреждения стенок. Итак, добавление «лечебной» присадки в топливный бак может привести к необходимости дорогостоящего ремонта двигателя.

Но это еще не все. Присадки, которые повышают октановое число бензина, также могут быть опасными. Агрессивные составы этих присадок могут повредить резиновые уплотнения в топливной системе, что в конечном итоге может привести к утечкам топлива. И для воспламенения паров бензина достаточно небольшой искры.

Ситуация с присадками, которые добавляются в масло, также не так проста. Они могут вступить в химическую реакцию с уже имеющимися присадками, используемыми производителями смазочных материалов. В результате такого взаимодействия в жарких условиях может произойти химическое изменение масла. Масло станет черным, густым и потеряет свои смазывающие свойства. В этом случае двигатель будет нуждаться в дорогостоящем ремонте.

Подпишитесь
Депстрой ищет подрядчика для контроля за капремонтом Ленинградского моста в Омске
Сегодня, 08:55
Зарплаты с пятью нулями. На оборонные заводы в 2023 году устроились 4 тысячи омичей
Сегодня, 10:45
Ожидаются перебои. В Омске и области на следующей неделе отключат газ
Сегодня, 08:00
МЧС признало противопожарные полосы вокруг Омска небезопасными
Сегодня, 09:19
Гепатит и паразиты. Чем омичам грозит купание в Иртыше
Сегодня, 06:05
На омском Левобережье во время ливня затопило торговый центр
Вчера, 12:39