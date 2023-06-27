Воробьев: В Подмосковье запустят новую схему техобслуживания газового оборудования

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Согласно новой схеме, работами по техобслуживанию газового оборудования будет заниматься только одна организация — Мособлгаз. Это должно способствовать повышению уровня техобслуживания, а также обеспечить безопасность оборудования в процессе его эксплуатации. Следует отметить, что сейчас работы по техобслуживанию в регионе выполняют сотни разных предприятий, передает mosregtoday.ru.
Андрей Воробьев отметил, что с начала следующего года в регионе будет использоваться новая, унифицированная схема ТО, и заниматься этим будет только Мособлгаз — предприятие, которому можно доверять. Глава Подмосковья отметил, что эта компания обладает техникой, кадрами и другими ресурсами, необходимыми для ведения деятельности по техобслуживанию.
Сейчас перед региональными властями стоит задача донести до населения информацию об изменениях в системе техобслуживания газового оборудования. При этом важно пояснить, что вводимый стандарт ТО отличается четкостью и прозрачностью. У жильцов должно быть ясное понимание, какие именно услуги включает в себя техобслуживание и какова установленная периодичность плановых проверок. Также люди должны знать, как выглядит газовик.
Решение всех вопросов будет осуществляться по принципу единого окна.
В регионе уже сформирован реестр предприятий-субподрядчиков, которые будут сотрудничать с Мособлгазом и заниматься обслуживанием оборудования в переходный период. До 1 ноября с двенадцатью субподрядными компаниями будут заключены договоры. Такие меры необходимы для того, чтобы избежать перерыва в обслуживании. Об этом рассказал глава Министерства энергетики Московской области Александр Самарин.
Новая система направлена и на то, чтобы защитить граждан от случаев мошенничества. Иногда жильцам предлагают оборудование или работы по стоимости, которая гораздо выше обычной, при этом от клиентов требуют предоплату. Любой сотрудник Мособлгаза обязательно должен иметь при себе удостоверение, которое можно будет проверить на сайте компании по QR-коду.
ТО газового оборудования будет проводиться ежегодно. В перечень работ по техобслуживанию включат устранение утечек газа, воды, теплоносителя, контроль тяги дымохода, проверку вентиляции, счетчика и схем подключения. Также газовики будут проверять систему безопасности, инструктировать жильцов по безопасной эксплуатации оборудования, осуществлять проверку и настройку параметров сжигания газа. Кроме этого, сервис предусматривает очистку колонок, конфорок, котлов и других приборов от загрязнений.