Воробьев: В Подмосковье запустят новую схему техобслуживания газового оборудования

Сейчас перед региональными властями стоит задача донести до населения информацию об изменениях в системе техобслуживания газового оборудования. При этом важно пояснить, что вводимый стандарт ТО отличается четкостью и прозрачностью. У жильцов должно быть ясное понимание, какие именно услуги включает в себя техобслуживание и какова установленная периодичность плановых проверок. Также люди должны знать, как выглядит газовик.