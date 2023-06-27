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Волонтеры Омского НПЗ стали участниками традиционного Дня донора на предприятии

27 июня 2023, 08:30
Фото: Андрей Шавин
Акция по сдаче крови проходит на ОНПЗ несколько раз в год в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Сотрудники предприятия регулярно участвуют в акции, а традиционное волонтерское мероприятие помогают проводить сотрудники выездной бригады Центра крови Омской области.

В этом году в акции поучаствовало около 130 добровольцев. Волонтеры Омского НПЗ сдали более 50 литров крови для отправки в стационары региона. Компоненты крови будут использовать для лечения тяжелых больных и для изготовления лекарств на основе альбумина.

В числе волонтеров — как почетные доноры крови, так и те, кто впервые решился на благородное дело и сдал кровь. Врачи напоминают, что даже один донор может сохранить жизнь человека.

За годы проведения акции в ней приняли участие более двух тысяч сотрудников ОНПЗ и дочерних организаций предприятия. Только за последние 10 лет медики Центра крови выезжали на предприятие 54 раза.

«Наше предприятие не первый год участвует в проектах, направленных на помощь пациентам и медикам Омской области. Мы помогаем клиникам получать современное оборудование, обеспечиваем средствами защиты от вируса и системами тестирования. В рамках грантового конкурса поддерживаем инициативы омичей, направленные на сохранение здоровья, формирование правильных привычек у жителей региона», — рассказал руководитель профсоюзной организации Омского НПЗ Николай Донских.
#Ольга Акамова
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