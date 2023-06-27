Волонтеры Омского НПЗ стали участниками традиционного Дня донора на предприятии

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:30
Сотрудники предприятия регулярно участвуют в акции, а традиционное волонтерское мероприятие помогают проводить сотрудники выездной бригады Центра крови Омской области.
В этом году в акции поучаствовало около 130 добровольцев. Волонтеры Омского НПЗ сдали более 50 литров крови для отправки в стационары региона. Компоненты крови будут использовать для лечения тяжелых больных и для изготовления лекарств на основе альбумина.
В числе волонтеров — как почетные доноры крови, так и те, кто впервые решился на благородное дело и сдал кровь. Врачи напоминают, что даже один донор может сохранить жизнь человека.
За годы проведения акции в ней приняли участие более двух тысяч сотрудников ОНПЗ и дочерних организаций предприятия. Только за последние 10 лет медики Центра крови выезжали на предприятие 54 раза.
«Наше предприятие не первый год участвует в проектах, направленных на помощь пациентам и медикам Омской области. Мы помогаем клиникам получать современное оборудование, обеспечиваем средствами защиты от вируса и системами тестирования. В рамках грантового конкурса поддерживаем инициативы омичей, направленные на сохранение здоровья, формирование правильных привычек у жителей региона», — рассказал руководитель профсоюзной организации Омского НПЗ Николай Донских.