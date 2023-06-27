Волонтеры Омского НПЗ стали участниками традиционного Дня донора на предприятии

В этом году в акции поучаствовало около 130 добровольцев. Волонтеры Омского НПЗ сдали более 50 литров крови для отправки в стационары региона. Компоненты крови будут использовать для лечения тяжелых больных и для изготовления лекарств на основе альбумина.