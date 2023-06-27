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В Омской области во время пожара в двухквартирном доме погибла молодая женщина

27 июня 2023, 04:56
Фото: 1MI
Трагедия произошла ночью, когда люди спали
Трагедия произошла ночью в одном из сел Большеуковского района.

В селе Уралы Большеуковского района следователи и эксперты выясняют все причины пожара в двухквартирном доме, где погибла 36-летняя женщина.

«Ночью в воскресенье, 25 июня, около 03:30 поступило сообщение о возгорании двухквартирного дома в селе на улице Центральной», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Во время тушения в одной из половин дома спасатели обнаружили бездыханное тело молодой женщины. Погибшей, как установили силовики, оказалась хозяйка квартиры № 2. Жильцы квартиры № 1 не пострадали.

Тело женщины отправили в морг для вскрытия и выяснения причины смерти. Что же касается причин возгорания, то пока эксперты и криминалисты не назвали даже возможные версии случившегося.

По факту этой трагедии в региональном СК инициировали проверку и назначили ряд экспертиз, в том числе пожаро-техническую, которая и должна установить, из-за чего же в итоге загорелся дом.

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