В Омской области во время пожара в двухквартирном доме погибла молодая женщина

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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В селе Уралы Большеуковского района следователи и эксперты выясняют все причины пожара в двухквартирном доме, где погибла 36-летняя женщина.
«Ночью в воскресенье, 25 июня, около 03:30 поступило сообщение о возгорании двухквартирного дома в селе на улице Центральной», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Во время тушения в одной из половин дома спасатели обнаружили бездыханное тело молодой женщины. Погибшей, как установили силовики, оказалась хозяйка квартиры № 2. Жильцы квартиры № 1 не пострадали.
Тело женщины отправили в морг для вскрытия и выяснения причины смерти. Что же касается причин возгорания, то пока эксперты и криминалисты не назвали даже возможные версии случившегося.
По факту этой трагедии в региональном СК инициировали проверку и назначили ряд экспертиз, в том числе пожаро-техническую, которая и должна установить, из-за чего же в итоге загорелся дом.