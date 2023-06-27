В омской гостинице, где жили отравившиеся дети, нашли нарушения

Заболевшие 19 парней в возрасте от 11 до 16 лет остались в Омске под наблюдением врачей в инфекционной больнице, а остальные вместе с девочками отправились обратно в Новокузнецк. Известно, что мальчики проживали в хостеле по адресу: проспект Карла Маркса, 84а.