В омской гостинице, где жили отравившиеся дети, нашли нарушения

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Стали известны результаты эпидемиологического исследования в омской гостинице, в которую заселились приехавшие на соревнования несовершеннолетние спортсмены из Новокузнецка. В воскресенье, 25 июня, детей госпитализировали с признаками пищевого отравления.
Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии в Омской области организовали также проверку и в отношении организатора питания в хостеле. Специалисты взяли пробы сырья, смывов, воды и дезинфицирующих средств. Кроме того, обследование прошел рабочий персонал.
«В результате эпидемиологического расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий», — сообщили в пресс-центре регионального Роспотребнадзора.
В ведомстве также рассказали, что у поступивших в инфекционную больницу детей обнаружили норовирус второго генотипа, который вызывает кишечную инфекцию. Результаты проверки передали следователям. Ранее по факту отравления школьников они возбудили уголовное дело.
Напомним, что юные спортсмены приехали в Омск для участия в соревнованиях по пляжном гандболу в пятницу, 23 июня. В составе команды было 33 мальчика и 29 девочек.
Заболевшие 19 парней в возрасте от 11 до 16 лет остались в Омске под наблюдением врачей в инфекционной больнице, а остальные вместе с девочками отправились обратно в Новокузнецк. Известно, что мальчики проживали в хостеле по адресу: проспект Карла Маркса, 84а.