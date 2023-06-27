Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Изображение материала

В омской гостинице, где жили отравившиеся дети, нашли нарушения

27 июня 2023, 10:15
Фото: Город55
иллюстрация
У приехавших на соревнования детей выявили вирус, вызывающий кишечную инфекцию.

Стали известны результаты эпидемиологического исследования в омской гостинице, в которую заселились приехавшие на соревнования несовершеннолетние спортсмены из Новокузнецка. В воскресенье, 25 июня, детей госпитализировали с признаками пищевого отравления.

Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии в Омской области организовали также проверку и в отношении организатора питания в хостеле. Специалисты взяли пробы сырья, смывов, воды и дезинфицирующих средств. Кроме того, обследование прошел рабочий персонал.

«В результате эпидемиологического расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий», — сообщили в пресс-центре регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве также рассказали, что у поступивших в инфекционную больницу детей обнаружили норовирус второго генотипа, который вызывает кишечную инфекцию. Результаты проверки передали следователям. Ранее по факту отравления школьников они возбудили уголовное дело.

Напомним, что юные спортсмены приехали в Омск для участия в соревнованиях по пляжном гандболу в пятницу, 23 июня. В составе команды было 33 мальчика и 29 девочек.

Заболевшие 19 парней в возрасте от 11 до 16 лет остались в Омске под наблюдением врачей в инфекционной больнице, а остальные вместе с девочками отправились обратно в Новокузнецк. Известно, что мальчики проживали в хостеле по адресу: проспект Карла Маркса, 84а.

Массовое отравление детей в Омске. Что известно о случившемся
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Отравление#Роспотребнадзор#Инфекция#Происшествия#Дети#Общество#Омск
Подпишитесь
Массовое отравление детей в Омске. Что известно о случившемся
Вчера, 16:02
«Половина правительства с замечаниями». Хоценко рассказал о работе омских чиновников
Сегодня, 05:55
В департаменте архитектуры мэрии Омска назначили нового первого заместителя директора
Сегодня, 07:23
При исполнении воинского долга на СВО погиб молодой житель Омской области
Сегодня, 10:34
Глава следкома Бастрыкин поручил доложить об отправлении в Омске юных спортсменов
Сегодня, 09:24
Омские следователи возбудили дело по факту нападения собак на детей в Лузино
Сегодня, 08:58