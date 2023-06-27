Три вагона со щебнем сошли с рельсов в районе станции Челябинск-Главный

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
По информации пресс-службы Центрального Межрегионального Следственного Управления Транспорта (Центрального МСУТ) Следственного комитета России, «возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)».
По предварительным данным, причиной происшествия могло стать несоблюдение норм безопасности на железной дороге, пишет ФедералПресс.
Ущерб, причиненный собственникам вагонов, оценивается в более чем 1 миллион рублей. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.