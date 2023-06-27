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Три вагона со щебнем сошли с рельсов в районе станции Челябинск-Главный

27 июня 2023, 13:32
В районе станции Челябинск-Главный произошёл сход с рельсов трех вагонов, перевозивших щебень. Из них два вагона опрокинулись.

По информации пресс-службы Центрального Межрегионального Следственного Управления Транспорта (Центрального МСУТ) Следственного комитета России, «возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)».

По предварительным данным, причиной происшествия могло стать несоблюдение норм безопасности на железной дороге, пишет ФедералПресс.

Ущерб, причиненный собственникам вагонов, оценивается в более чем 1 миллион рублей. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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