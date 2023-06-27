Теперь точно. Пожар на Волгоградской в Омске обошелся без жертв и пострадавших

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Город55 уточнил информацию о пострадавших и жертвах пожара в пятиэтажке на Волгоградской. Как сообщил осведомленный источник, во время ЧП никто не пострадал и тем более не погиб.
Ранее в региональном ГУ МЧС России сообщали, что жертв и пострадавших нет лишь по предварительным данным. Теперь же эта информация подтвердилась.
Тем не менее, квартиры омичей вплоть до второго этажа получили разного рода ущерб. Квартира, с балкона которого и начался пожар, оказалась закопчена, а затем — залита. Также следствием работы спасателей по тушению крыши стало подтопление квартир верхних этажей, а по стенам и вентшахтам вода местами дошла до второго этажа.
Общую сумму ущерба будут устанавливать компетентные органы после полной ликвидации пожара. После этого жильцов дома пустят в квартиры, однако воспользоваться всеми удобствами им не удастся: в квартирах, поврежденных водой, отключили свет и газ, включать их будут частично.
На месте все еще работают спасатели. Всем, кто на время остался без крова, предоставят место в пункте временного размещения в школе №47 на Ватутина, а также подыщут жилье из маневренного фонда.
По ссылке ниже можно узнать, как начинался пожар. Город55 выяснил это у очевидцев и жильцов дома.