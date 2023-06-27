Теперь точно. Пожар на Волгоградской в Омске обошелся без жертв и пострадавших

Тем не менее, квартиры омичей вплоть до второго этажа получили разного рода ущерб. Квартира, с балкона которого и начался пожар, оказалась закопчена, а затем — залита. Также следствием работы спасателей по тушению крыши стало подтопление квартир верхних этажей, а по стенам и вентшахтам вода местами дошла до второго этажа.