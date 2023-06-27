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Теперь точно. Пожар на Волгоградской в Омске обошелся без жертв и пострадавших

27 июня 2023, 11:35
Фото: Город55
У дома, где случился пожар, дежурит полиция.

Во время пожара на Волгоградской в Омске официально никто не пострадал

Предварительные данные официально подтвердились.

Город55 уточнил информацию о пострадавших и жертвах пожара в пятиэтажке на Волгоградской. Как сообщил осведомленный источник, во время ЧП никто не пострадал и тем более не погиб.

Ранее в региональном ГУ МЧС России сообщали, что жертв и пострадавших нет лишь по предварительным данным. Теперь же эта информация подтвердилась.

Тем не менее, квартиры омичей вплоть до второго этажа получили разного рода ущерб. Квартира, с балкона которого и начался пожар, оказалась закопчена, а затем — залита. Также следствием работы спасателей по тушению крыши стало подтопление квартир верхних этажей, а по стенам и вентшахтам вода местами дошла до второго этажа.

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Общую сумму ущерба будут устанавливать компетентные органы после полной ликвидации пожара. После этого жильцов дома пустят в квартиры, однако воспользоваться всеми удобствами им не удастся: в квартирах, поврежденных водой, отключили свет и газ, включать их будут частично.

На месте все еще работают спасатели. Всем, кто на время остался без крова, предоставят место в пункте временного размещения в школе №47 на Ватутина, а также подыщут жилье из маневренного фонда.

По ссылке ниже можно узнать, как начинался пожар. Город55 выяснил это у очевидцев и жильцов дома.

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#Ольга Акамова#Пострадавшие#Огонь#Многоэтажка#Пятиэтажка#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Омск
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