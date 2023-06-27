Стремление оправдаться и сохранить лицо: разбор послания Евгения Пригожина

Эксперты единодушно указали и на то, что роль Пригожина в Беларуси пока неясна. Однако о новом статусе главы «Вагнера» высказалась Юлия Витязева: «А вообще отъехавший в Беларусь Пригожин начинает напоминать князя Курбского, который бежал из Московского царства в Литву и слал обличительные письма Ивану Грозному. Первый, так сказать, оппозиционный блогер. Беларусь как раз тогда в Великое княжество Литовское входила. Только та переписка стала литературным памятником, а на это у потугов Пригожина шансов нет, и адресатом такого уровня его никто не удостоит».