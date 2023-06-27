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Стремление оправдаться и сохранить лицо: разбор послания Евгения Пригожина

27 июня 2023, 16:38
Политологи дали оценку объяснениям главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об обстоятельствах его мятежа. Они единодушно подвергли его высказывания критике, поскольку обнаружили противоречия с ранее данными заявлениями.

В частности, политолог Армен Гаспарян указал на слова Пригожина, что за день было пройдено существенное расстояние в 700 километров без сопротивления. Однако при этом глава «Вагнера» допустил сравнение этого «достижения» применительно к ситуации в зоне СВО, сравнив с темпами наступления. По его мнению, такое сравнение неуместно и непонятно. Кроме того, политолог напомнил, что ранее Пригожин утверждал, что на освобождение только Донбасса потребуется еще год. Об этом пишут newizv.ru.

По словам известной активистки Юлии Витязевой, лучше не разбирать детали, а вникать в главные тезисы белорусского послания Пригожина.

В частности, Витязева отметила, что в его ворохе заявлений усматривает две вещи. Первая — Пригожин стремится оправдаться, откатить назад, но сохранить лицо. А вторая — то, что он прежде всего бизнесмен и пиарщик.

«Смотрите, в потоке подтасовок о том, кто, в кого и почему стрелял во время самого „марша“, Пригожин методично вбивает свой главный тезис — по нашему лагерю ударили ракетами и мы пошли искать правды. Это и есть судорожное оправдание — никакой попытки переворота не было», — добавила Витязева.

Она также отметила: если даже и допустить, что имел место ракетный удар, то так быстро собраться для броска — нереально.

Политолог-американист Сергей Судаков отметил моральные и внешнеполитические аспекты. Он считает, что «марш справедливости» дал возможность западным недругам России порадоваться внутренним разногласиям.

Эксперты единодушно указали и на то, что роль Пригожина в Беларуси пока неясна. Однако о новом статусе главы «Вагнера» высказалась Юлия Витязева: «А вообще отъехавший в Беларусь Пригожин начинает напоминать князя Курбского, который бежал из Московского царства в Литву и слал обличительные письма Ивану Грозному. Первый, так сказать, оппозиционный блогер. Беларусь как раз тогда в Великое княжество Литовское входила. Только та переписка стала литературным памятником, а на это у потугов Пригожина шансов нет, и адресатом такого уровня его никто не удостоит».

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