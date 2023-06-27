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Стало известно, когда отравившихся в Омске юных спортсменов выпишут из больницы

27 июня 2023, 02:29
Фото: 1MI
Детей госпитализировали в инфекционное отделение
Сейчас состояние детей оценивается как средней тяжести, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Город55 узнал о здоровье детей, которые приехали в Омск на соревнования по пляжному гандболу и были госпитализированы с острым отравлением.

«С детьми все нормально, у некоторых состояние средней тяжести, но их жизни и здоровью ничего не угрожает. Уже завтра, 28 июня, часть их них начнут выписывать из больницы», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Известно, что юные спортсмены из Новокузнецка, — 33 мальчика и 29 девочек в возрасте от 11 до 17 лет приехали в Омск из Новокузнецка на разных поездах. Размещались самостоятельно, поскольку проживание и питание оплачивалось ими отдельно. В ночь на воскресенье, 25 июня, 19 подростков доставили в одну из городских больниц с признаками острого пищевого отравления. Все подробности смотрите ниже.

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Как выяснил Город55, дети и сопровождающие жили в хостеле «Миллениум» на проспекте Карла Маркса, 84А, который принадлежит ООО «Миллениум-недвижимость». Силовики уже провели там обыски и выясняют, кто готовил детям пищу.

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Массовое отравление детей в Омске. Что известно о случившемся
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