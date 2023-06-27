Стало известно, когда отравившихся в Омске юных спортсменов выпишут из больницы

Известно, что юные спортсмены из Новокузнецка, — 33 мальчика и 29 девочек в возрасте от 11 до 17 лет приехали в Омск из Новокузнецка на разных поездах. Размещались самостоятельно, поскольку проживание и питание оплачивалось ими отдельно. В ночь на воскресенье, 25 июня, 19 подростков доставили в одну из городских больниц с признаками острого пищевого отравления. Все подробности смотрите ниже.