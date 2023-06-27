Стало известно, какие дворы отремонтируют в центре Омска за 38 млн рублей

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В администрации Центрального округа сообщили, что на благоустройство 16 дворовых территорий уйдет 38,6 млн рублей. Подрядчиком выступят две организации — ООО «СибДор» и ООО «СПК „ДорСтрой“.
Обновленные дворы жители Центрального округа смогут увидеть уже 31 августа. В этом году работы будут проводить по следующим адресам:
Стоит отметить, что в список попали именно дворы с наибольшей степенью разрушения асфальта.
Напомним, что в этом году Омск дополнительно получит 50 млн рублей на ремонт дворов. На эти деньги планируют благоустройство 13 участков в регионе. Всего в этом году обновят 140 общественных территорий.