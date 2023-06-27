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Стало известно, какие дворы отремонтируют в центре Омска за 38 млн рублей

27 июня 2023, 08:02
Фото: Город55
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Работы завершат до конца лета.

В администрации Центрального округа сообщили, что на благоустройство 16 дворовых территорий уйдет 38,6 млн рублей. Подрядчиком выступят две организации — ООО «СибДор» и ООО «СПК „ДорСтрой“.

Обновленные дворы жители Центрального округа смогут увидеть уже 31 августа. В этом году работы будут проводить по следующим адресам:

  1. на улице Куйбышева, 31 и улице Звездова, 62;
  2. на улице 24-я Северная, 206;
  3. на улице Нахимова, 61;
  4. на улице 20-я Амурская, 2;
  5. на улице Завертяева, 9 к. 2;
  6. на улице Б. Хмельницкого, 42;
  7. на улице 33-я Северная, 30-А;
  8. на улице 16-я Северная, 150, 150 корп. 1;
  9. на улице 20-я Амурская, 59;
  10. на улице Лермонтова, 128-А;
  11. на улице 2-я Барнаульская, 11 Г;
  12. на улице Почтовая 6, и Стачечная 15;
  13. на улице Партсъезда, 5, 7;
  14. на улице Челюскинцев, 83-Б;
  15. на улице Яковлева, 10;
  16. на улице Багратиона, 9.

Стоит отметить, что в список попали именно дворы с наибольшей степенью разрушения асфальта.

Напомним, что в этом году Омск дополнительно получит 50 млн рублей на ремонт дворов. На эти деньги планируют благоустройство 13 участков в регионе. Всего в этом году обновят 140 общественных территорий.

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