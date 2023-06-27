Шойгу: Куба остаётся ключевым союзником России

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Он отметил, что долгие годы Куба была и остается значимым союзником, и их отношения находятся на подъеме, пишет RT.
Шойгу выразил признательность Кубе за ее понимание причин специальной операции на Украине, подчеркнув их общую позицию по этому вопросу. Это свидетельствует о сильных связях и согласованности в подходе к региональным и международным вопросам.
Укрепление сотрудничества с Кубой военно-технической сфере является одним из приоритетов России. Обе страны имеют обширную историю военного сотрудничества, включая поставки вооружений и обучение военному персоналу. Такое партнерство способствует укреплению безопасности и стабильности в регионе.