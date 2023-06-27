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Шойгу: Куба остаётся ключевым союзником России

27 июня 2023, 18:56
В ходе переговоров с министром Революционных вооружённых сил Кубы, генералом Альваро Лопесом Мьерой, глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что Куба остается важным стратегическим партнером России в регионе Карибского бассейна.

Он отметил, что долгие годы Куба была и остается значимым союзником, и их отношения находятся на подъеме, пишет RT.

Шойгу выразил признательность Кубе за ее понимание причин специальной операции на Украине, подчеркнув их общую позицию по этому вопросу. Это свидетельствует о сильных связях и согласованности в подходе к региональным и международным вопросам.

Укрепление сотрудничества с Кубой военно-технической сфере является одним из приоритетов России. Обе страны имеют обширную историю военного сотрудничества, включая поставки вооружений и обучение военному персоналу. Такое партнерство способствует укреплению безопасности и стабильности в регионе.

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