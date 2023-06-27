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Работает на водке. В Омске создали многозадачный двигатель для космических аппаратов

27 июня 2023, 02:49
Фото: Город55
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Омские ученые создали работающие на спирте и воде космические двигатели

Разработка полностью безопасна для людей.

Исследователи ОмГТУ разработали двигатели для малых космических аппаратов, работающие на спирто-водяной смеси, сообщают РИА Новости. Благодаря этой разработке специалисты смогут создать орбитальные спутники с высокой маневренностью.

Стоит отметить, что вес МКА варьируется от 1 до 500 кг. Их используют для дистанционного зондирования планеты и космического мониторинга. На сегодняшний день в качестве их топлива используют различные фреоны, изобутан и другие вредоносные для человека газы. Однако разработка ученых Омского политеха полностью безопасна для людей.

«Спирто-водяная смесь поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель. Он состоит из большого числа газовых каналов и нагревателя. При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создает силу тяги», — пояснил старший преподаватель кафедры авиа- и ракетостроения ОмГТУ Антон Лукьянчик.

К концу 2023 года запланированы первые испытания в вакуумной камере.

Омские студенты придумали, как сделать работу на заводах безопаснее
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#Ксения Карагодина#ОмГТУ#Наука#Ученые#Исследования#Топливо#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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