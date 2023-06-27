Работает на водке. В Омске создали многозадачный двигатель для космических аппаратов

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Исследователи ОмГТУ разработали двигатели для малых космических аппаратов, работающие на спирто-водяной смеси, сообщают РИА Новости. Благодаря этой разработке специалисты смогут создать орбитальные спутники с высокой маневренностью.
Стоит отметить, что вес МКА варьируется от 1 до 500 кг. Их используют для дистанционного зондирования планеты и космического мониторинга. На сегодняшний день в качестве их топлива используют различные фреоны, изобутан и другие вредоносные для человека газы. Однако разработка ученых Омского политеха полностью безопасна для людей.
«Спирто-водяная смесь поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель. Он состоит из большого числа газовых каналов и нагревателя. При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создает силу тяги», — пояснил старший преподаватель кафедры авиа- и ракетостроения ОмГТУ Антон Лукьянчик.
К концу 2023 года запланированы первые испытания в вакуумной камере.