Работает на водке. В Омске создали многозадачный двигатель для космических аппаратов

Стоит отметить, что вес МКА варьируется от 1 до 500 кг. Их используют для дистанционного зондирования планеты и космического мониторинга. На сегодняшний день в качестве их топлива используют различные фреоны, изобутан и другие вредоносные для человека газы. Однако разработка ученых Омского политеха полностью безопасна для людей.