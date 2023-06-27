Пропавший 15 мая омич найден мертвым в лесу

Прибывшие на место криминалисты и эксперты осмотрели тело, которое уже успело частично разложиться и, предварительно, не нашли никаких следов насилия или криминала. Сейчас труп находится в морге для вскрытия и выяснения причин смерти, однако не исключено, что для этого понадобятся и специальные экспертизы, в частности гистология, которая делается не менее 45 дней.