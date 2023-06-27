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Пропавший 15 мая омич найден мертвым в лесу

27 июня 2023, 03:25
Фото: 1MI
Мужчину искали больше месяца
Мужчина, как сообщалась в ориентировке по розыску, нуждался в медицинской помощи.

В Саргатском районе Омской области трагическим известием завершились поиски 47-летнего Ивана Переборова, который бесследно пропал более месяца назад.

Как было указано в ориентировке на розыск, еще 15 мая мужчина ушел из дома и исчез. Там же сообщалось, что пропавший нуждался в медицинской помощи. Утром 25 мая поиски были прекращены.

«В воскресенье, 25 мая, около 12 часов в одном километре от села Баженово в лесу были найдены останки мужчины», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Собственно, последний раз мужчину как раз и видели в селе Баженово, потому омича и искали в окрестных лесах.

Прибывшие на место криминалисты и эксперты осмотрели тело, которое уже успело частично разложиться и, предварительно, не нашли никаких следов насилия или криминала. Сейчас труп находится в морге для вскрытия и выяснения причин смерти, однако не исключено, что для этого понадобятся и специальные экспертизы, в частности гистология, которая делается не менее 45 дней.

По факту случившегося в омском СК проводится проверка.

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