Пропавший 15 мая омич найден мертвым в лесу

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
В Саргатском районе Омской области трагическим известием завершились поиски 47-летнего Ивана Переборова, который бесследно пропал более месяца назад.
Как было указано в ориентировке на розыск, еще 15 мая мужчина ушел из дома и исчез. Там же сообщалось, что пропавший нуждался в медицинской помощи. Утром 25 мая поиски были прекращены.
«В воскресенье, 25 мая, около 12 часов в одном километре от села Баженово в лесу были найдены останки мужчины», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Собственно, последний раз мужчину как раз и видели в селе Баженово, потому омича и искали в окрестных лесах.
Прибывшие на место криминалисты и эксперты осмотрели тело, которое уже успело частично разложиться и, предварительно, не нашли никаких следов насилия или криминала. Сейчас труп находится в морге для вскрытия и выяснения причин смерти, однако не исключено, что для этого понадобятся и специальные экспертизы, в частности гистология, которая делается не менее 45 дней.
По факту случившегося в омском СК проводится проверка.