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Published Сегодня, 10:34

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Updated Сегодня, 10:36

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При исполнении воинского долга на СВО погиб молодой житель Омской области

27 июня 2023, 10:34
Фото: Город55
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В начале лета парень удостоился награды.

В паблике «Люди из Сибири» появилась информация о гибели жителя Москаленского района Владислава Цыганка. Он исполнял воинский долг на специальной военной операции.

Известно, что 22-летний парень родился в деревне Спартак. В июне этого года бойца наградили медалью «За отвагу». Владислав погиб на территории военных действий от полученных ранений, сообщается в посте.

«Очень хороший был мальчик», — написал в комментариях один из пользователей.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Спецоперация#Новости#Омская область#Боец СВО#Участник СВО#Сво
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