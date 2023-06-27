При исполнении воинского долга на СВО погиб молодой житель Омской области

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В паблике «Люди из Сибири» появилась информация о гибели жителя Москаленского района Владислава Цыганка. Он исполнял воинский долг на специальной военной операции.
Известно, что 22-летний парень родился в деревне Спартак. В июне этого года бойца наградили медалью «За отвагу». Владислав погиб на территории военных действий от полученных ранений, сообщается в посте.
«Очень хороший был мальчик», — написал в комментариях один из пользователей.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.