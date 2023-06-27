Перестрелка в Стокгольме: Два человека ранены, задержаны подозреваемые

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Полиция получила сообщение о двух выстрелах в 16:30 (17:30 по московскому времени). При прибытии на место происшествия было обнаружено двое взрослых мужчин с огнестрельными ранениями. Оба они находились в сознании и были способны разговаривать, как передал телеканал SVT, ссылаясь на пресс-секретаря стокгольмской полиции Хелену Бострём Томас, пишут iz.ru.
Один из пострадавших, 20-летний мужчина, ранее уже имел проблемы с полицией и, по информации SVT, связан с местной преступной группировкой.
Вечером во вторник полиция сообщила о задержании двух человек, а также о доставке нескольких лиц для дальнейшего допроса, как указано в новостях.