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Перестрелка в Стокгольме: Два человека ранены, задержаны подозреваемые

27 июня 2023, 19:10
В результате перестрелки на севере Стокгольма двое мужчин были ранены и доставлены в больницу. Согласно информации, полученной от местных правоохранительных органов, происшествие произошло во вторник, 27 июня.

Полиция получила сообщение о двух выстрелах в 16:30 (17:30 по московскому времени). При прибытии на место происшествия было обнаружено двое взрослых мужчин с огнестрельными ранениями. Оба они находились в сознании и были способны разговаривать, как передал телеканал SVT, ссылаясь на пресс-секретаря стокгольмской полиции Хелену Бострём Томас, пишут iz.ru.

Один из пострадавших, 20-летний мужчина, ранее уже имел проблемы с полицией и, по информации SVT, связан с местной преступной группировкой.

Вечером во вторник полиция сообщила о задержании двух человек, а также о доставке нескольких лиц для дальнейшего допроса, как указано в новостях.

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