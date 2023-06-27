Омское сельское поселение приняло «Королеву спорта»

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Омском сельском поселении прошел XXXIII районный спортивно-культурный праздник «Королева спорта — Омский-2023». Спортсмены из сельских поселений играли в футбол и волейбол, выясняли кто сильнее в армрестлинге. Выступили на соревнованиях и команды ветеранов спорта, которые также поучаствовали в дартсе, пулевой стрельбе, шашках и настольном теннисе.
Гости мероприятия смогли принять участие в ярмарках ремесел и посетить патриотическую акцию-концерт в поддержку СВО «СВОих не бросаем» с участием творческих самодеятельных коллективов Омского, Новотроицком, Надеждинского и Ростовкинского сельских поселений Омского района.
На соревнования была приглашена «Китайская национальная химическая инженерная и строительная корпорация Севен». Представители компании отметили дружественную атмосферу соревнований.
«В Китае есть выражение: „дружба на первом месте, а соревнование на втором“. Это значит, что хоть мы очень серьезно подходим к спорту и стараемся показать все свои умения, но больше фокусируемся на дружеских отношениях, которые мы заводим во время занятий спортом. Наша компания была рада поучаствовать в организации этих соревнований. Мне очень понравилось наблюдать за слаженной командной игрой спортсменов», — прокомментировал руководитель омского филиала китайской компании Гуань Вэй.
Два дня спортивных побед и достижений пролетели практически незаметно, оставив у всех участников массу впечатлений и положительных эмоций. Завершилось торжество награждением победителей и праздничным фейерверком. Победителями соревнований стали спортсмены Омского и Иртышского сельских поселений.