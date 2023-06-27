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Омское сельское поселение приняло «Королеву спорта»

27 июня 2023, 07:24
Фото: Администрация Омского сельского поселения
Спортивно-культурный праздник объединил любителей футбола, волейбола, армрестлинга, настольного тенниса и пулевой стрельбы.

В Омском сельском поселении прошел XXXIII районный спортивно-культурный праздник «Королева спорта — Омский-2023». Спортсмены из сельских поселений играли в футбол и волейбол, выясняли кто сильнее в армрестлинге. Выступили на соревнованиях и команды ветеранов спорта, которые также поучаствовали в дартсе, пулевой стрельбе, шашках и настольном теннисе.

Гости мероприятия смогли принять участие в ярмарках ремесел и посетить патриотическую акцию-концерт в поддержку СВО «СВОих не бросаем» с участием творческих самодеятельных коллективов Омского, Новотроицком, Надеждинского и Ростовкинского сельских поселений Омского района.

На соревнования была приглашена «Китайская национальная химическая инженерная и строительная корпорация Севен». Представители компании отметили дружественную атмосферу соревнований.

Фото: Администрация Омского сельского поселения
«В Китае есть выражение: „дружба на первом месте, а соревнование на втором“. Это значит, что хоть мы очень серьезно подходим к спорту и стараемся показать все свои умения, но больше фокусируемся на дружеских отношениях, которые мы заводим во время занятий спортом. Наша компания была рада поучаствовать в организации этих соревнований. Мне очень понравилось наблюдать за слаженной командной игрой спортсменов», — прокомментировал руководитель омского филиала китайской компании Гуань Вэй.

Два дня спортивных побед и достижений пролетели практически незаметно, оставив у всех участников массу впечатлений и положительных эмоций. Завершилось торжество награждением победителей и праздничным фейерверком. Победителями соревнований стали спортсмены Омского и Иртышского сельских поселений.

#Омск#Общество#Спорт#Омская область
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