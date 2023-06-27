Омское сельское поселение приняло «Королеву спорта»

В Омском сельском поселении прошел XXXIII районный спортивно-культурный праздник «Королева спорта — Омский-2023». Спортсмены из сельских поселений играли в футбол и волейбол, выясняли кто сильнее в армрестлинге. Выступили на соревнованиях и команды ветеранов спорта, которые также поучаствовали в дартсе, пулевой стрельбе, шашках и настольном теннисе.