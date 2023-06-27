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Омич сел пьяным за руль и лишился «Приоры»

27 июня 2023, 04:18
Фото: Город55
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Судебные приставы конфисковали авто в доход государства.

В пресс-службе ГУФССП России по Омской области сообщили, что судебные приставы конфисковали авто 38-летнего мужчины в доход государства. Омич дважды нарушил ПДД в состоянии опьянения и был лишен прав.

Оказалось, что мужчина был наказан за пьяное вождение еще в сентябре 2021 года. Однако это не остановило его вновь сесть пьяным за руль. Омич поехал в магазин на авто «ВАЗ 217030» по одной из центральных улиц рабочего поселка Павлоградка, где его и поймали сотрудники ГАИ.

Суд признал его виновным в «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работы, лишили на 2 года права заниматься любой деятельностью, связанной с управлением авто, а также конфисковали «Приору». Вдобавок обвиняемый заплатил 10 тысяч рублей за эвакуацию и хранение авто на спецстоянке.

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