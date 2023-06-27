Омич сел пьяным за руль и лишился «Приоры»

Оказалось, что мужчина был наказан за пьяное вождение еще в сентябре 2021 года. Однако это не остановило его вновь сесть пьяным за руль. Омич поехал в магазин на авто «ВАЗ 217030» по одной из центральных улиц рабочего поселка Павлоградка, где его и поймали сотрудники ГАИ.