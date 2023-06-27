Общий объем доходов бюджета ФОМС в 2022 году составил почти 2,8 трлн рублей

В своем комментарии «Эксперту» заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Татьяна Соломатина назвала фонд ведущим финансовым инструментом для закрытия программы государственных гарантий на сегодняшний день. При этом она считает, что в настоящее время денег в федеральном фонде на полное покрытие средствами программы государственных гарантий недостаточно и не во всегда расчеты совпадают с себестоимостью той услуги, которую оказывает медучреждение. Однако за 30 лет фонд оказал серьезное влияние на развитие здравоохранения в стране, научил медучреждения распоряжаться средствами и зарабатывать их, так как этого требуют условия рыночной экономики.