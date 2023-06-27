Общий объем доходов бюджета ФОМС в 2022 году составил почти 2,8 трлн рублей

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Как сообщает expert.ru, в 90-х годах государство приняло решение увеличить финансирование общественного здравоохранения, и были учреждены федеральный и региональные фонды обязательного медицинского страхования. Фонды стали основой для дальнейшего развития системы ОМС.
В своем комментарии «Эксперту» заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Татьяна Соломатина назвала фонд ведущим финансовым инструментом для закрытия программы государственных гарантий на сегодняшний день. При этом она считает, что в настоящее время денег в федеральном фонде на полное покрытие средствами программы государственных гарантий недостаточно и не во всегда расчеты совпадают с себестоимостью той услуги, которую оказывает медучреждение. Однако за 30 лет фонд оказал серьезное влияние на развитие здравоохранения в стране, научил медучреждения распоряжаться средствами и зарабатывать их, так как этого требуют условия рыночной экономики.
Суммарный объем доходов бюджета ФОМС за прошлый год достиг почти 2,8 триллиона рублей. Примечательно, что в 2012 году его наполнение составляло только 966,5 миллиарда рублей. Фактически в течение десятилетия доходы возросли на 1,8 триллиона рублей, то есть почти втрое. А с 2023 года объем доходов должен превысить три триллиона рублей. При этом стоит отметить, что в ближайшие три года рост доходов относительно 2022 года составит 813 миллиардов рублей, то есть порядка 30%.
С 2013 года финансирование базовой программы ОМС начало осуществляться по единым для всех российских регионов нормативам, а одинаковые требования к оплате медицинской помощи помогли снять вопрос с дефицитами региональных программ ОМС.
По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, каждый год система расширяет список программ профилактических мероприятий, наращивает перечень исследований в рамках скрининга злокачественных новообразований. На профилактических мероприятиях в течение 12 месяцев прошлого года побывали 51,7 миллиона человек, что составляет 100,2% от подлежащего к прохождению профилактических мероприятий количества граждан. Охват профилактическими мероприятиями в прошлом году вырос на 39% по сравнению с показателями 2021 года.
Татьяна Соломатина заявила, что в ближайшие годы основной задачей ФОМС будет выступать дофинансирование действующих сейчас программ, и меры по реализации этой инициативы придется принимать в существующих сейчас неоднозначных экономических реалиях.
Средства ОМС направлялись ранее и продолжают передаваться сейчас на воплощение ряда госпрограмм и проектов, таких как ПНП «Здоровье», «Земский доктор», «Бережливая поликлиника», региональных программ модернизации здравоохранения и пр. Такие программы позволяют сделать медицину более доступной даже для жителей самых удаленных районов нашей страны, помогают осуществлять ремонт помещений, обеспечивать медучреждения современным оборудованием и привлекать опытные кадры, гарантируя медикам достойную оплату их труда.