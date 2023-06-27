Объявлены итоги Всероссийского молодёжного форума «ШУМ»

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
Участников форума ждали встречи с экспертами, активности по решению бизнес-задач и медиазадач от государственных организаций.
Всего на форуме было представлено 52 кейса от 44 заказчиков, в числе которых в этом году оказались Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), президентская платформа «Россия — страна возможностей», VK, ООО «РЭНЕРА», БФУ имени И. Канта, ОАО «РЖД», «Инносети», Минцифры Калининградской области и прочие.
В качестве почетных гостей на церемонию закрытия форума «ШУМ» пригласили советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи Олега Макарова, первого зампредседателя правления «Движения Первых», гендиректора АНО «Большая перемена» Наталию Мандрову и министра молодежной политики Калининградской области Анну Мусевич.
«Форумы Росмолодежи — это сочетание новых знаний, которые участники получают на практике. Это опыт, который наверняка найдет отражение в их дальнейшей карьере. Участие в форуме „ШУМ“, конкурс на который составил более 10 человек на место, — это успех для каждого. Это запись в портфолио личных достижений, которой можно гордиться. Кто-то из участников уже реализовал себя в корпоративных инициативах, кто-то в грантовых, а кто-то — в сфере медиа. Самое главное — ребятам удалось стать соавторами идей, большинство из которых благодаря заказчикам форума будут реализованы», — заявил Олег Макаров.
Наталия Мандрова поздравила участников форума с выпавшим на даты его проведения Днем молодежи:
«В нашей стране всё делается для того, чтобы вы чувствовали: любая дорога, которую вы выберете, будет вам по плечу, и единственное, что нужно от вас, — это желание по ней пойти. Россия — страна прекрасных людей, и какие бы испытания ни выпадали, в каждом поколении были величайшие учёные, инженеры и общественные деятели. Единственное, что нам препятствовало, — когда мы оказывались не вместе. Сегодня это актуально как никогда, и очень важно знать, что мы ответственны, в первую очередь, за нашу Родину».
«В этом году форум преобразовался, расширил свои границы и, уверена, получился на все сто процентов. На протяжении всей недели вы работали над крутыми кейсами от наших партнёров, творили, вдохновляли, удивляли нас результатами. Форум объединил всех — участников, организаторов, волонтеров, кураторов и экспертов. Мы стали одной большой командой с целью создания сообщества и развития медиасферы в России, — сказала в своем обращении к участникам Анна Мусевич. — Надеюсь, вам полюбился не только форум, но и наш регион, и вы увезете в своём сердце частичку Калининградской области. Поздравляю вас с окончанием форума и началом нового пути. Желаю профессионального и творческого развития».
Из 52 кейсов, подготовленных участниками форума, заказчики приняли к реализации 37 проектов. Также в этом году на полях форума работал поток «ШУМ.Первые»: в нем участвовали представители Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».
Отдельно стоит отметить личные достижения участников мероприятия. 20 активным делегатам форум принес персональные предложения о работе, стажировке, обучении.
Рейтинговая система от проекта «Другое Дело» помогла выбрать десятку лучших участников форума. Отдельно определили десять наиболее успешных выпускников по версии генерального партнера форума — компании VK. Им вручили по 100 тысяч рублей на обучение на образовательной платформе SkillBox.
В рамках грантового конкурса от «Росмолодежь.Гранты» финансовую поддержку выделили для 14 проектов. Общий фонд финансирования составил около семи миллионов рублей.
В роли организаторов форума в 2023 году выступили Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство молодежной политики Калининградской области и государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр молодежи». Генеральные партнёры форума — VK, ООО «РЭНЕРА».