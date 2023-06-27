Объявлены итоги Всероссийского молодёжного форума «ШУМ»

«В нашей стране всё делается для того, чтобы вы чувствовали: любая дорога, которую вы выберете, будет вам по плечу, и единственное, что нужно от вас, — это желание по ней пойти. Россия — страна прекрасных людей, и какие бы испытания ни выпадали, в каждом поколении были величайшие учёные, инженеры и общественные деятели. Единственное, что нам препятствовало, — когда мы оказывались не вместе. Сегодня это актуально как никогда, и очень важно знать, что мы ответственны, в первую очередь, за нашу Родину».