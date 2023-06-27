Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Изображение материала

Нападения кровососущих продолжаются. Всего за неделю клещи покусали более 130 омичей

27 июня 2023, 06:59
Фото: Город55
иллюстрация

Клещи в Омской области продолжили разносить опасные заболевания

С начала года от укусов пострадало 2 854 человека.

На сегодняшний день 2 017 взрослых и 837 детей обратились в больницу из-за укусов клещей. Однако этот показатель по-прежнему не превышает среднемноголетних значений. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.

В спецлабораториях уже исследовали 98% клещей снятых с пациентов. Среди них:

  • 11,6% — заражены боррелиями;
  • 1,8% — заражены вирусом клещевого энцефалита;
  • 1,6% — заражен анаплазмозом;
  • 1,3% — заражены возбудителями эрлихиоза.

Стоит отметить, что с начала года свыше 68 тысяч омичей поставили прививки от клещевого энцефалита. Тажке в этом году уже обработали 2533 га территорий кладбищ, парков и детских учреждений.

Большинство заражены боррелиями. С начала года клещи покусали почти 3 тысячи омичей
Узнать подробнее
Читайте также:
Чаще болеют дети. В Омской области выросло число заболевших корьюВыявили энцефалит и боррелии. Почти 2,5 тысячи омичей пострадали от укусов клещейМожно не беспокоиться. В Роспотребнадзоре рассказали о клещах — переносчиках чумы
#Ксения Карагодина#Клещи#Роспотребнадзор#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Обработка#Обработка от клещей#Прививки#Вакцинация
Подпишитесь
Массовое отравление детей в Омске. Что известно о случившемся
Вчера, 16:02
«Половина правительства с замечаниями». Хоценко рассказал о работе омских чиновников
Сегодня, 05:55
В департаменте архитектуры мэрии Омска назначили нового первого заместителя директора
Сегодня, 07:23
Работает на водке. В Омске создали многозадачный двигатель для космических аппаратов
Сегодня, 02:49
В середине июля для омичей бесплатно выступят певица Чичерина и группа «Ума Турман»
Сегодня, 05:22
Проблемы с сердцем и онкология. Росстат назвал самые частые причины смерти омичей
Сегодня, 06:30