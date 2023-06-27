Нападения кровососущих продолжаются. Всего за неделю клещи покусали более 130 омичей

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
На сегодняшний день 2 017 взрослых и 837 детей обратились в больницу из-за укусов клещей. Однако этот показатель по-прежнему не превышает среднемноголетних значений. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.
В спецлабораториях уже исследовали 98% клещей снятых с пациентов. Среди них:
Стоит отметить, что с начала года свыше 68 тысяч омичей поставили прививки от клещевого энцефалита. Тажке в этом году уже обработали 2533 га территорий кладбищ, парков и детских учреждений.