На вулкане Эбеко произошёл выброс пепла

Вулкан Эбеко находится на острове Парамушир, всего в семи километрах от населенного пункта Северо-Курильск. Главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщило, что предыдущий выброс пепла был в два раза меньше и произошел за день до данного события. Шлейф пепла распространился на пять километров, но не достиг города, и не было отмечено пеплопада.