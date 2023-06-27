На вулкане Эбеко произошёл выброс пепла

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
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Выброс пепла произошел 27 июня в 12:16 местного времени (03:16 по московскому времени). Облако пепла поднялось на высоту около трех километров над уровнем моря, пишет 360.
Вулкан Эбеко находится на острове Парамушир, всего в семи километрах от населенного пункта Северо-Курильск. Главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщило, что предыдущий выброс пепла был в два раза меньше и произошел за день до данного события. Шлейф пепла распространился на пять километров, но не достиг города, и не было отмечено пеплопада.