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На вулкане Эбеко произошёл выброс пепла

27 июня 2023, 12:47
Пепловый выброс высотой до трех километров произошел на вулкане Эбеко, расположенном на Большой Курильской гряде. Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» сообщил о данном инциденте.

Выброс пепла произошел 27 июня в 12:16 местного времени (03:16 по московскому времени). Облако пепла поднялось на высоту около трех километров над уровнем моря, пишет 360.

Вулкан Эбеко находится на острове Парамушир, всего в семи километрах от населенного пункта Северо-Курильск. Главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщило, что предыдущий выброс пепла был в два раза меньше и произошел за день до данного события. Шлейф пепла распространился на пять километров, но не достиг города, и не было отмечено пеплопада.

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