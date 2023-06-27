Мотоциклист, сбивший подростка в парке, арестован на 14 суток по решению суда Кубани

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Инцидент произошел в парковой зоне, где группа подростков играла в мяч. Во время игры мотоцикл вылетел на одного из подростков, который побежал за мячом. Подросток был сбит и упал после нескольких метров пролета. Однако водитель мотоцикла не остановился и продолжил движение без снижения скорости, пишет Общественная служба новостей.
Пострадавший 14-летний подросток был доставлен в больницу для получения медицинской помощи. В понедельник полиция задержала водителя мотоцикла, и на данный момент проводится предварительное расследование происшествия.