Мотоциклист, сбивший подростка в парке, арестован на 14 суток по решению суда Кубани

Инцидент произошел в парковой зоне, где группа подростков играла в мяч. Во время игры мотоцикл вылетел на одного из подростков, который побежал за мячом. Подросток был сбит и упал после нескольких метров пролета. Однако водитель мотоцикла не остановился и продолжил движение без снижения скорости, пишет Общественная служба новостей.