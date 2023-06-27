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Мотоциклист, сбивший подростка в парке, арестован на 14 суток по решению суда Кубани

27 июня 2023, 11:17
В городе Усть-Лабинск Краснодарского края мотоциклист, который сбил подростка в парке и покинул место ДТП, был отправлен под стражу на 14 суток. Об этом сообщила официальный представитель МВД России, Ирина Волк, в телеграм-канале ведомства.

Инцидент произошел в парковой зоне, где группа подростков играла в мяч. Во время игры мотоцикл вылетел на одного из подростков, который побежал за мячом. Подросток был сбит и упал после нескольких метров пролета. Однако водитель мотоцикла не остановился и продолжил движение без снижения скорости, пишет Общественная служба новостей.

Пострадавший 14-летний подросток был доставлен в больницу для получения медицинской помощи. В понедельник полиция задержала водителя мотоцикла, и на данный момент проводится предварительное расследование происшествия.

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