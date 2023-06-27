Москвич угнал автомобиль с 250 млн рублей: Полиция разыскивает подозреваемого

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Предприниматель из Люблино планировал использовать эту сумму для покупки недвижимости, и поэтому решил доверить ключи от своего автомобиля Toyota Land Cruiser и деньги своему старшему брату. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Ситуация стала осложняться, когда предприниматель попросил брата забрать еще полтора миллиона рублей из другого места для завершения сделки. Брат взял с собой своего приятеля, который работал в охранном предприятии, чтобы обеспечить безопасность перевозки денег.
Однако, внезапно, когда брат предпринимателя отошел на мгновение, его приятель решил воспользоваться ситуацией и сел за руль автомобиля. Он быстро уехал, забрав с собой и автомобиль, и всю сумму денег.
В настоящее время полиция активно разыскивает подозреваемого в угоне автомобиля с крупной суммой денег. Расследование этого инцидента продолжается, и правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для задержания преступника и возврата похищенных средств.