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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Москвич угнал автомобиль с 250 млн рублей: Полиция разыскивает подозреваемого

27 июня 2023, 10:41
В Москве произошел угон автомобиля, в котором находилась сумма денег в размере 250 миллионов рублей.

Предприниматель из Люблино планировал использовать эту сумму для покупки недвижимости, и поэтому решил доверить ключи от своего автомобиля Toyota Land Cruiser и деньги своему старшему брату. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Ситуация стала осложняться, когда предприниматель попросил брата забрать еще полтора миллиона рублей из другого места для завершения сделки. Брат взял с собой своего приятеля, который работал в охранном предприятии, чтобы обеспечить безопасность перевозки денег.

Однако, внезапно, когда брат предпринимателя отошел на мгновение, его приятель решил воспользоваться ситуацией и сел за руль автомобиля. Он быстро уехал, забрав с собой и автомобиль, и всю сумму денег.

В настоящее время полиция активно разыскивает подозреваемого в угоне автомобиля с крупной суммой денег. Расследование этого инцидента продолжается, и правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для задержания преступника и возврата похищенных средств.

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