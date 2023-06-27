Как путешествовать налегке: минимум вещей и необходимые предметы для отпуска

Важно иметь при себе базовые средства ухода. В отношении техники, возьмите смартфон, наушники, зарядное устройство и портативную зарядку. Также можно рассмотреть возможность взять планшет, который может использоваться в качестве книжки. Следует помнить, что фен и утюг часто предоставляются в отелях и частных гостевых домах.