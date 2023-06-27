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Известный актёр из «Санта-Барбары» Николас Костер ушёл из жизни

27 июня 2023, 18:54
Актёр из сериала «Санта-Барбара» Николас Костер скончался в возрасте 89 лет, оставив вдовой российскую поклонницу.

По информации, предоставленной его дочерью Диннин, Николас Костер умер в больнице во Флориде. Он стал наиболее известным благодаря своей роли в культовом сериале «Санта-Барбара», пишет RT.

Особенностью его личной жизни было то, что в 2013 году актёр женился на Елене Бородулиной, поклоннице сериала из России. Супруги поддерживали близкие отношения и наслаждались совместным времяпрепровождением до самого конца.

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