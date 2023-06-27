Известный актёр из «Санта-Барбары» Николас Костер ушёл из жизни

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
По информации, предоставленной его дочерью Диннин, Николас Костер умер в больнице во Флориде. Он стал наиболее известным благодаря своей роли в культовом сериале «Санта-Барбара», пишет RT.
Особенностью его личной жизни было то, что в 2013 году актёр женился на Елене Бородулиной, поклоннице сериала из России. Супруги поддерживали близкие отношения и наслаждались совместным времяпрепровождением до самого конца.