Глава следкома Бастрыкин поручил доложить об отправлении в Омске юных спортсменов

В детское инфекционное отделение с признаками пищевого отравления в ночь на 25 июня госпитализировали 19 парней, которые проживали в хостеле на Маркса, 84а. Дети, у которых не наблюдалось признаков пищевого отправления — а это все девочки и 14 мальчиков — вернулись в Новокузнецк.