Глава следкома Бастрыкин поручил доложить об отправлении в Омске юных спортсменов

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о случае отправления в Омске 19 юных спортсменов из Новокузнецка. В настоящий момент омские следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 238 УК РФ. С докладом о предварительно установленных обстоятельствах перед Быстрыкиным выступит руководитель омского следкома Олег Винников.
Напомним, что об отправлении школьников стало известно накануне, 26 июня. Дети приехали в Омск на соревнования по пляжному гандболу 23 июня. 33 мальчика и 29 девочек добирались на разных поездах, и некоторым детям стало плохо еще по пути в Омск.
В детское инфекционное отделение с признаками пищевого отравления в ночь на 25 июня госпитализировали 19 парней, которые проживали в хостеле на Маркса, 84а. Дети, у которых не наблюдалось признаков пищевого отправления — а это все девочки и 14 мальчиков — вернулись в Новокузнецк.
Источник в экстренных службах рассказал Городу55, что состояние некоторых детей оценивается как средней тяжести. Но их жизни и здоровью ничего не угрожают. Выписывать детей из больницы начнут 28 июня.
Добавим, что Роспотребнадзор провел эпидрасследование: в гостинице, где жили и питались спортсмены, отобрали пробы сырья, смывов, дезсредств. В ходе проверки сотрудники ведомства выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. У заболевших тем временем обнаружили возбудитель заболевания — норовирус 2 генотипа.