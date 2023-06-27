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Глава следкома Бастрыкин поручил доложить об отправлении в Омске юных спортсменов

27 июня 2023, 09:24
Фото: 1MI
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О предварительно установленных обстоятельствах Александру Бастыкину расскажет руководитель омского отделения Олег Винников.

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о случае отправления в Омске 19 юных спортсменов из Новокузнецка. В настоящий момент омские следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 238 УК РФ. С докладом о предварительно установленных обстоятельствах перед Быстрыкиным выступит руководитель омского следкома Олег Винников.

Напомним, что об отправлении школьников стало известно накануне, 26 июня. Дети приехали в Омск на соревнования по пляжному гандболу 23 июня. 33 мальчика и 29 девочек добирались на разных поездах, и некоторым детям стало плохо еще по пути в Омск.

В детское инфекционное отделение с признаками пищевого отравления в ночь на 25 июня госпитализировали 19 парней, которые проживали в хостеле на Маркса, 84а. Дети, у которых не наблюдалось признаков пищевого отправления — а это все девочки и 14 мальчиков — вернулись в Новокузнецк.

Источник в экстренных службах рассказал Городу55, что состояние некоторых детей оценивается как средней тяжести. Но их жизни и здоровью ничего не угрожают. Выписывать детей из больницы начнут 28 июня.

Добавим, что Роспотребнадзор провел эпидрасследование: в гостинице, где жили и питались спортсмены, отобрали пробы сырья, смывов, дезсредств. В ходе проверки сотрудники ведомства выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. У заболевших тем временем обнаружили возбудитель заболевания — норовирус 2 генотипа.

Стало известно, когда отравившихся в Омске юных спортсменов выпишут из больницы
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#Юлия Истомина#Отравление#Дети#Происшествия#Спортсмены#Следком#Уголовное дело#Следственный комитет#Александр Бастрыкин#Город#Новости#Омск#Новокузнецк
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