Для отравившихся в Омске юных спортсменов организовали дополнительный второй ужин

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В министерстве здравоохранения Омской области рассказали о том, как проходит лечение отравившихся мальчиков-спортсменов, которые приехали в Омск на соревнования. По информации ведомства, им уже намного лучше.
Дети находятся в омском стационаре и получают все необходимое лечение. Администрация учреждения также организовала для ребят из Новокузнецка дополнительный второй ужин. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Планируемая дата выписки — 30 июня.
Напомним, что подростки отравились в гостинице «Миллениум» на проспекте Карла Маркса. Как выяснили специалисты регионального Роспотребнадзора, для постояльцев хостела готовила у себя на домашней кухне женщина, не имеющая каких-либо специальных документов, журналов и медицинской книжки. Она не проходила медосмотр, гигиеническое обучение и аттестацию. Вирус, вызывающий острую кишечную инфекцию, передался через пищу.
По факту отравления приехавших в Омск детей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).