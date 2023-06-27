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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

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Для отравившихся в Омске юных спортсменов организовали дополнительный второй ужин

27 июня 2023, 14:07
Фото: Город55
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Пациенты постепенно идут на поправку.

В министерстве здравоохранения Омской области рассказали о том, как проходит лечение отравившихся мальчиков-спортсменов, которые приехали в Омск на соревнования. По информации ведомства, им уже намного лучше.

Дети находятся в омском стационаре и получают все необходимое лечение. Администрация учреждения также организовала для ребят из Новокузнецка дополнительный второй ужин. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Планируемая дата выписки — 30 июня.

Напомним, что подростки отравились в гостинице «Миллениум» на проспекте Карла Маркса. Как выяснили специалисты регионального Роспотребнадзора, для постояльцев хостела готовила у себя на домашней кухне женщина, не имеющая каких-либо специальных документов, журналов и медицинской книжки. Она не проходила медосмотр, гигиеническое обучение и аттестацию. Вирус, вызывающий острую кишечную инфекцию, передался через пищу.

По факту отравления приехавших в Омск детей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Дети#Отравление#Роспотребнадзор#Минздрав Омской области#Новости#Омск
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