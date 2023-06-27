Для отравившихся в Омске юных спортсменов организовали дополнительный второй ужин

Напомним, что подростки отравились в гостинице «Миллениум» на проспекте Карла Маркса. Как выяснили специалисты регионального Роспотребнадзора, для постояльцев хостела готовила у себя на домашней кухне женщина, не имеющая каких-либо специальных документов, журналов и медицинской книжки. Она не проходила медосмотр, гигиеническое обучение и аттестацию. Вирус, вызывающий острую кишечную инфекцию, передался через пищу.