Девочку-школьницу избили возле торгового центра в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Официальный представитель УМВД, Евгений Крюков, подтвердил информацию о происшествии, отметив, что ранее в полицию никакая информация о данном инциденте не поступала и ни один из участников конфликта не обратился в правоохранительные органы.
По данным, распространяемым через социальные сети, драка произошла еще весной, но видеозапись о случившемся появилась недавно, пишет ФедералПресс.
На видео, снятом одной из участниц конфликта, видно, как одна из девушек сидит на пострадавшей и бьет ее головой об асфальт, в то время как две другие девушки наносят удары ногами.
Сообщается, что перед нападением школьница использовала перцовый баллончик. Причина конфликта пока неизвестна.
В полиции отметили, что информация, опубликованная в социальных сетях, была зарегистрирована в отделе полиции № 14, и сотрудники правоохранительных органов проведут проверку данного факта.