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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Девочку-школьницу избили возле торгового центра в Екатеринбурге

27 июня 2023, 13:27
Возле торгового центра Veer Mall в Екатеринбурге произошло нападение на школьницу, которую избили несколько девочек-подростков. Об этом сообщили в пресс-группе городского Управления МВД.

Официальный представитель УМВД, Евгений Крюков, подтвердил информацию о происшествии, отметив, что ранее в полицию никакая информация о данном инциденте не поступала и ни один из участников конфликта не обратился в правоохранительные органы.

По данным, распространяемым через социальные сети, драка произошла еще весной, но видеозапись о случившемся появилась недавно, пишет ФедералПресс.

На видео, снятом одной из участниц конфликта, видно, как одна из девушек сидит на пострадавшей и бьет ее головой об асфальт, в то время как две другие девушки наносят удары ногами.

Сообщается, что перед нападением школьница использовала перцовый баллончик. Причина конфликта пока неизвестна.

В полиции отметили, что информация, опубликованная в социальных сетях, была зарегистрирована в отделе полиции № 14, и сотрудники правоохранительных органов проведут проверку данного факта.

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