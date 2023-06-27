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10-летний ребенок пропал в тайге Амурской области: начаты поиски

27 июня 2023, 19:12
В тайге Амурской области произошло исчезновение 10-летнего мальчика, который находился вместе с отцом и братом во время охоты.

Согласно информации, предоставленной источником «Известиям» 27 июня, семья уже направлялась домой после осмотра охотничьих угодий, когда один из детей пропал в лесу.

Для поиска ребенка в тайгу были направлены спасатели и кинологи МЧС России. Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям также присоединились к операции. Однако поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями, что затрудняет проезд техники МЧС в густом лесу.

Сотрудники и волонтеры продолжают усиленно работать, надеясь на скорое обнаружение пропавшего мальчика и его благополучное спасение.

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