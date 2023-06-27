10-летний ребенок пропал в тайге Амурской области: начаты поиски

Для поиска ребенка в тайгу были направлены спасатели и кинологи МЧС России. Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям также присоединились к операции. Однако поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями, что затрудняет проезд техники МЧС в густом лесу.