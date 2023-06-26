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В зоне спецоперации погиб омич, служивший в ЧВК «Вагнер»

26 июня 2023, 07:17
Фото: 1MI
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Илье Стременко было 29 лет.

В зоне проведения специальной военной операции 31 января погиб 29-летний омич Илья Стременко. Мужчина служил в ЧВК «Вагнер».

О смерти Ильи Стременко сообщили в паблике «Памяти русских воинов, павших в локальных войнах» в минувшую субботу, 24 июня.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Ильи Стременко.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске появятся еще две мемориальных доски с именами погибших в ходе СВО. Такое решение приняли депутаты Омского городского совета.

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#Евгений Игишев#ЧВК "Вагнер"#Смерть#Сво#Участник СВО#Погиб#Общество#Омск#Омская область
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