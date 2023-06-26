В зоне спецоперации погиб омич, служивший в ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В зоне проведения специальной военной операции 31 января погиб 29-летний омич Илья Стременко. Мужчина служил в ЧВК «Вагнер».
О смерти Ильи Стременко сообщили в паблике «Памяти русских воинов, павших в локальных войнах» в минувшую субботу, 24 июня.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Ильи Стременко.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске появятся еще две мемориальных доски с именами погибших в ходе СВО. Такое решение приняли депутаты Омского городского совета.