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В ростовском зоопарке произошёл пожар

26 июня 2023, 18:35
В ростовском зоопарке случился пожар, от одного из зданий на его территории исходят клубы дыма. Животных начали эвакуировать.

Директор ростовского зоопарка Юлия Соболева сообщила, что пожар случился в экзотариуме, в котором живут грызуны, ежи, крыланы, пауки и другие экзотические животные, пишет ФедералПресс.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, огнеборцы выехали на улицу Зоологическую, 3. Пожару присвоили второй ранг. Сотрудники МЧС приступили к ликвидации возгорания и эвакуации животных, передает РИА «Новости».

По данным спецслужб, загорелась кровля музея, расположенного на территории зоопарка, площадь возгорания — 300 метров. Угрозы распространения и пострадавших нет.

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