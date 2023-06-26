В ростовском зоопарке произошёл пожар

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, огнеборцы выехали на улицу Зоологическую, 3. Пожару присвоили второй ранг. Сотрудники МЧС приступили к ликвидации возгорания и эвакуации животных, передает РИА «Новости».