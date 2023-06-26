В ростовском зоопарке произошёл пожар

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Директор ростовского зоопарка Юлия Соболева сообщила, что пожар случился в экзотариуме, в котором живут грызуны, ежи, крыланы, пауки и другие экзотические животные, пишет ФедералПресс.
Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, огнеборцы выехали на улицу Зоологическую, 3. Пожару присвоили второй ранг. Сотрудники МЧС приступили к ликвидации возгорания и эвакуации животных, передает РИА «Новости».
По данным спецслужб, загорелась кровля музея, расположенного на территории зоопарка, площадь возгорания — 300 метров. Угрозы распространения и пострадавших нет.