В Омской области отменили особый противопожарный режим

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
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Updated Сегодня, 11:32
В 26 районах Омской области с сегодняшнего дня, 26 июня, отменили особый противопожарный режим. Он сохранился только в северных районах: Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском.
Особый противопожарный режим ввели в регионе в конце апреля из-за лесных и ландшафтных пожаров, охвативших Омскую область. В этот период запрещалось разводить костры, сжигать мусор, траву, листья и посещать леса.
Напомним, что в конце апреля и начале мая Омская область «вырвалась» в лидеры по количеству лесных пожаров в Сибирском федеральном округе. Огонь нередко перекидывался на населенные пункты. Пострадали несколько сел и деревень.