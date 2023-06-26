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В Омской области отменили особый противопожарный режим

26 июня 2023, 11:30
Фото: 1MI
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С 26 июня снимается запрет на посещение лесов и разведение в них огня. Тем не менее, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

В 26 районах Омской области с сегодняшнего дня, 26 июня, отменили особый противопожарный режим. Он сохранился только в северных районах: Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском.

Особый противопожарный режим ввели в регионе в конце апреля из-за лесных и ландшафтных пожаров, охвативших Омскую область. В этот период запрещалось разводить костры, сжигать мусор, траву, листья и посещать леса.

Напомним, что в конце апреля и начале мая Омская область «вырвалась» в лидеры по количеству лесных пожаров в Сибирском федеральном округе. Огонь нередко перекидывался на населенные пункты. Пострадали несколько сел и деревень.

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#Евгений Игишев#Особый противопожарный режим#Лес#Общество#Омск#Омская область
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