В омском поселке Армейский построят новый жилой микрорайон для многодетных семей

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
БУ «Омскархитектура» проводит инженерно-геодезическим изысканиям на территории поселка Армейский. Специалисты определяют зоны размещения кварталов жилых домов для многодетных семей, детского сада на 120 мест, спортивной площадки, сквера и улично-дорожной сети.
В департаменте архитектуры и градостроительства уточнили, что топографическая съемка проводится на территории более 119 га. На сегодняшний день отснято более 40 га местности. Завершить работы планируют до конца года.
Напомним, что до конца сентября в парке 300-летия Омска будут проводить инженерно-геодезические изыскания. Специалисты разработают проектную документацию для реконструкции парка. Для съемки будут использовать беспилотный летательный аппарат.