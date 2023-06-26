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В омском поселке Армейский построят новый жилой микрорайон для многодетных семей

26 июня 2023, 09:05
Фото: Город55
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В новом микрорайоне появится детсад на 120 мест, спортивная площадка и сквер.

БУ «Омскархитектура» проводит инженерно-геодезическим изысканиям на территории поселка Армейский. Специалисты определяют зоны размещения кварталов жилых домов для многодетных семей, детского сада на 120 мест, спортивной площадки, сквера и улично-дорожной сети.

В департаменте архитектуры и градостроительства уточнили, что топографическая съемка проводится на территории более 119 га. На сегодняшний день отснято более 40 га местности. Завершить работы планируют до конца года.

Напомним, что до конца сентября в парке 300-летия Омска будут проводить инженерно-геодезические изыскания. Специалисты разработают проектную документацию для реконструкции парка. Для съемки будут использовать беспилотный летательный аппарат.

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