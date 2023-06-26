В омском минприроды прокомментировали появление нефтяного пятна на Иртыше

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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В прошлую субботу, 24 июня, на Иртыше в районе Кировского округа появились нефтяные пятна. Странное явление омичи наблюдали на затоне Лампочка. По их словам, от воды отдавало «жутким запахом солярки».
В региональном министерстве экологии и природных ресурсов прокомментировали эту ситуацию. Как уточнили в пресс-службе ведомства, за состоянием реки на территории Омской области следит Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора.
«Минприроды Омской области не имеет право проводить контрольно-надзорные мероприятия на данных реках. Отбор проб и поиск виновных в загрязнении рек проводит Роспотребнадзор и Росприроднадзор в пределах своих полномочий», — объяснили в профильном ведомстве.
Работники министерства могут только передать информацию о состоянии реки в Росприроднадзор, а его сотрудники уже сами должны организовать проверку. По словам пресс-секретаря минприроды, надзорное ведомство уже получило данные о появлении нефтяных пятен.