В Омске будут судить обвиняемых в смерти 22-летнего курсанта на водных санях

Трагедия на Иртыше произошла в июле прошлого года. Два пассажира, в том числе молодой курсант, катались на водных санях по реке. В какой-то момент на них наехал мужчина на гидроцикле. В результате столкновения парень погиб, а водитель водного мотоцикла скрылся.