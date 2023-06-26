В Омске будут судить обвиняемых в смерти 22-летнего курсанта на водных санях

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Два жителя региона ответят в суде за смерть 22-летнего курсанта Омского автобронетанкового института. Их обвиняют по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Омская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Трагедия на Иртыше произошла в июле прошлого года. Два пассажира, в том числе молодой курсант, катались на водных санях по реке. В какой-то момент на них наехал мужчина на гидроцикле. В результате столкновения парень погиб, а водитель водного мотоцикла скрылся.
Управлявщего гидроциклом через три дня после несчастного случая удалось найти. Им оказался военнослужащий. Позже также выяснилось, что водитель катера, который буксировал «ватрушку», занимался предпринимательской деятельностью незаконно. У мужчины не было специального разрешения.
Следствие считает, что смерть парня произошла из-за того, что водитель катера и управлявший водным мотоциклом нарушили правила безопасности плавания. Уголовное дело рассмотрит Омский гарнизонный военный суд.