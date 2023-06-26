В Москве и Московской области отменили режим контртеррористической операции

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Сегодня, 26 июня, в Москве и Московской области отменили режим КТО. Он должен был действовать до 1 июля.
«Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции. Выпускной для школьников проведем 1 июля», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Также режим КТО отменили в Воронежской области, сообщает издание ТАСС со ссылкой на ФСБ России.
Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях в минувшую субботу, 24 июня, из-за попытки военного переворота.