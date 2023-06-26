В Гидрометцентре РФ предупредили омичей об аномальном похолодании до -5 градусов

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал об изменениях погоды в нескольких регионах страны, в том числе и в Омской области. По его словам, конец июня будет аномально холодным для Приволжского федерального округа, Урала и Западной Сибири.
«Температура на четыре — восемь градусов ниже нормы — для лета очень много, летом мало вариабельные температуры. Даже в Оренбургской области прогнозируются заморозки в ближайшие ночи, до минус двух градусов, в Омской области — до минус пяти. Это совершенно необычно», — отметил эксперт в разговоре с РИА «Новости».
По данным Гидрометцентра РФ, циклоны будут продолжать нести дожди в Сибирь. Осадки будут разной интенсивности, с грозами и местами градом.
Завтра, 27 июня, очередной циклон переместится с Урала в Омскую область и принесет сильнейший грозовой дождь. К ливню стоит готовиться жителям южной части региона. Ветер при этом усилится до 20 м/с, отмечают синоптики. Кроме того, в Сибири в ближайшие ночи ожидаются заморозки.
Вместе с тем в Магаданской области и Якутии ожидается аномальная жара до 35 градусов.