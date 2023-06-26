В Гидрометцентре РФ предупредили омичей об аномальном похолодании до -5 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал об изменениях погоды в нескольких регионах страны, в том числе и в Омской области. По его словам, конец июня будет аномально холодным для Приволжского федерального округа, Урала и Западной Сибири.