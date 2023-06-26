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В Гидрометцентре РФ предупредили омичей об аномальном похолодании до -5 градусов

26 июня 2023, 08:22
Фото: Город55
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Жителям Сибири также нужно быть готовыми к возможным заморозкам и обильным дождям.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал об изменениях погоды в нескольких регионах страны, в том числе и в Омской области. По его словам, конец июня будет аномально холодным для Приволжского федерального округа, Урала и Западной Сибири.

«Температура на четыре — восемь градусов ниже нормы — для лета очень много, летом мало вариабельные температуры. Даже в Оренбургской области прогнозируются заморозки в ближайшие ночи, до минус двух градусов, в Омской области — до минус пяти. Это совершенно необычно», — отметил эксперт в разговоре с РИА «Новости».

По данным Гидрометцентра РФ, циклоны будут продолжать нести дожди в Сибирь. Осадки будут разной интенсивности, с грозами и местами градом.

Завтра, 27 июня, очередной циклон переместится с Урала в Омскую область и принесет сильнейший грозовой дождь. К ливню стоит готовиться жителям южной части региона. Ветер при этом усилится до 20 м/с, отмечают синоптики. Кроме того, в Сибири в ближайшие ночи ожидаются заморозки.

Вместе с тем в Магаданской области и Якутии ожидается аномальная жара до 35 градусов.

На Омск надвигаются сильный ветер, дождь, град и гроза
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#Алина Ясинская#Общество#Погода#Погода в Омске#Новости#Омск#Омская область#Аномальная погода#Похолодание#Дождь#Роман Вильфанд
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