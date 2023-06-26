Участники форума «Амур» разработают рекомендации для вернувшихся из зоны СВО

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В этом году форуму исполняется семь лет. По словам его директора Амалии Шихалевой, форум действительно подрос и сейчас проходит этап трансформации.
«Мы проведем профильный трек для участников „Движения Первых“, внесем вклад в развитие малых городов. Это действительно актуальная тема, которая отражает позицию молодого горожанина всего Дальнего Востока. Но главное, мы затронем на форуме сложную тему — адаптация вернувшихся с территории проведения специальной военной операции — и постараемся научить и научиться оказывать такого рода помощь», — рассказала Шихалева.
Трек «Добро пожаловать домой» объединит экспертов «помогающих» профессий в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет, которые совместно разработают методические и практические рекомендации с использованием психологических практик по адаптации граждан, которые вернулись из зоны специальной военной операции, а также по работе с вынужденными переселенцами, семьями мобилизованных граждан. В этом треке смогут участвовать психотерапевты, психологи, руководители клубов молодых семей, специалисты социальной сферы и общественных организаций, наставники различных направлений, члены семей военнослужащих и мобилизованных граждан.
В треке «Если быть, то быть первым» примут участие подростки от четырнадцати до семнадцати лет, проявляющие интерес к истории Российской Федерации: волонтеры «Движения Первых», учащиеся старших классов общеобразовательных школ и студенты СПО, которые представляют детские и молодежные общественные организации, лидеры и активисты студенческих советов, военно-патриотических объединений, организаторы молодежных событий, активисты волонтерских движений.
Программа трека «Если быть, то быть первым» направлена на разработку информационно-просветительских проектов для молодого поколения в области патриотического воспитания, знакомство с культурно-историческим наследием, достижениями соотечественников и достопримечательностями регионов Российской Федерации, формирование новых идей и совместных проектов. В рамках этого трека пройдет конкурс молодежных проектов на мини-гранты Росмолодежи — до ста тысяч рублей.
В треке «Развитие малых городов» смогут принять участие граждане в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет: служащая и рабочая молодежь, учащиеся вузов, управленцы, маркетологи, архитекторы, урбанисты, представители экономических профессий. Участники будут формировать набор решений и практик для развития моногородов и проведут общественную экспертизу мастер-планов городов Дальнего Востока, по итогам которой предложат инновационные решения и проекты.
Принять участие в форуме «Амур» могут молодые люди в возрасте от четырнадцати до тридцати пяти лет. Заявки можно подавать до второго июля включительно на платформе «Росмолодежь.События».
В рамках проведения всех образовательных треков для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов с максимальным размером грантов в размере одного миллиона рублей. Максимальный размер гранта для участников детского трека составит сто тысяч рублей.
Мероприятие организуют правительство Хабаровского края под патронажем аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.