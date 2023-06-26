Участники форума «Амур» разработают рекомендации для вернувшихся из зоны СВО

Трек «Добро пожаловать домой» объединит экспертов «помогающих» профессий в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет, которые совместно разработают методические и практические рекомендации с использованием психологических практик по адаптации граждан, которые вернулись из зоны специальной военной операции, а также по работе с вынужденными переселенцами, семьями мобилизованных граждан. В этом треке смогут участвовать психотерапевты, психологи, руководители клубов молодых семей, специалисты социальной сферы и общественных организаций, наставники различных направлений, члены семей военнослужащих и мобилизованных граждан.