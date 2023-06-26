Суд одобрил банкротство компаньона Сергея Дворниченко

Елена Миронова является совладелицей ООО «Калита»: она владеет 55,5% уставного капитала компании, а остальные 44,4% принадлежат Сергею Дворниченко. «Калита» когда-то была одним из крупнейших игроков на омском топливном рынке и занималась торговлей всеми видами автомобильного топлива, причем в 2020 году ее выручка превысила 3 млрд рублей. Теперь она признана несостоятельным должником, а еще две фирмы Дворниченко («Транспортные решения» и «Стройтехинвест») находятся на более ранних стадиях процедуры банкротства.