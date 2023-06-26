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Суд одобрил банкротство компаньона Сергея Дворниченко

26 июня 2023, 09:19
Фото: 1MI
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Елена Миронова банкротится как физическое лицо.

Арбитражный суд Омской области вынес решение по заявлению о признании банкротом предпринимательницы Елены Мироновой. Заявление признано обоснованным, официально началась процедура реструктуризации долгов. Назначен финансовый управляющий — Михаил Овсиенко из Ханты-Мансийска.

Елена Миронова является совладелицей ООО «Калита»: она владеет 55,5% уставного капитала компании, а остальные 44,4% принадлежат Сергею Дворниченко. «Калита» когда-то была одним из крупнейших игроков на омском топливном рынке и занималась торговлей всеми видами автомобильного топлива, причем в 2020 году ее выручка превысила 3 млрд рублей. Теперь она признана несостоятельным должником, а еще две фирмы Дворниченко («Транспортные решения» и «Стройтехинвест») находятся на более ранних стадиях процедуры банкротства.

Известно, что на этих компаниях повисли огромные долги. У одной только «Калиты» кредиторов больше десятка. Это, в частности, «Регион Финанс» (942 млн рублей), «Совкомбанк Факторинг» (266 млн), Альфа-банк (247 млн), «Газпромнефть-региональные продажи» (78 млн), «Совкомбанк» (77 млн), ООО «Страховое общество газовой промышленности» (70 млн), «Сбербанк» (67 млн), «Росбанк» (65 млн). Теперь Миронова как физическое лицо должна разделить это долговое бремя с Дворниченко.

Кредиторы потребовали от омского бизнесмена Сергея Дворниченко почти 2 миллиарда
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#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Бизнес#Новости#Елена Миронова#Сергей Дворниченко
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