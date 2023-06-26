СМИ: Россия и Китай активно работают над сокращением использования доллара

Кроме того, Подур подчеркивает, что доллар был инструментом экономического и политического давления со стороны США в течение многих лет. Он приводит примеры санкций против различных стран, которые проявляли непокорность. Обозреватель указывает, что свержение Саддама Хусейна в Ираке было связано с угрозой перехода от торговли нефтью в долларах к торговле в евро.