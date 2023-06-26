Posted Сегодня, 19:54
Published Сегодня, 19:54
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Updated Сегодня, 20:00
Также другие страны стремятся избегать зависимости от доллара и вместо него используют свои национальные валюты, пишет Pravda.Ru.
Кроме того, Подур подчеркивает, что доллар был инструментом экономического и политического давления со стороны США в течение многих лет. Он приводит примеры санкций против различных стран, которые проявляли непокорность. Обозреватель указывает, что свержение Саддама Хусейна в Ираке было связано с угрозой перехода от торговли нефтью в долларах к торговле в евро.
Признаки, свидетельствующие о том, что роль доллара подрывается, включают потерю США статуса доминирующего производителя и его модель развития, которая больше не привлекательна для стран Глобального Юга. Кроме того, растущее число санкций против России, Ирана, Венесуэлы, Кубы и Китая позволяют этим государствам проводить сделки в своих валютах.
Обозреватель также отмечает утрату репутации военной мощи США и их неспособность убедить другие страны отказаться от покупки российских энергоресурсов, а также потерю доверия союзников. Однако китайский юань не является прямой заменой доллара, а возможно будет создана единая валюта в рамках объединения БРИКС, что может стать реальной угрозой для доллара.
По мнению эксперта, в многополярном мире следует ожидать появления более разнообразных валютных механизмов.