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СМИ: Россия и Китай активно работают над сокращением использования доллара

26 июня 2023, 19:54
По мнению обозревателя Джастина Подура, мировой финансовый рынок находится в периоде дедолларизации. Он отмечает, что Китай и Россия активно работают над сокращением использования доллара при международных транзакциях, а также уменьшают его долю в резервах своих центральных банков.

Также другие страны стремятся избегать зависимости от доллара и вместо него используют свои национальные валюты, пишет Pravda.Ru.

Кроме того, Подур подчеркивает, что доллар был инструментом экономического и политического давления со стороны США в течение многих лет. Он приводит примеры санкций против различных стран, которые проявляли непокорность. Обозреватель указывает, что свержение Саддама Хусейна в Ираке было связано с угрозой перехода от торговли нефтью в долларах к торговле в евро.

Признаки, свидетельствующие о том, что роль доллара подрывается, включают потерю США статуса доминирующего производителя и его модель развития, которая больше не привлекательна для стран Глобального Юга. Кроме того, растущее число санкций против России, Ирана, Венесуэлы, Кубы и Китая позволяют этим государствам проводить сделки в своих валютах.

Обозреватель также отмечает утрату репутации военной мощи США и их неспособность убедить другие страны отказаться от покупки российских энергоресурсов, а также потерю доверия союзников. Однако китайский юань не является прямой заменой доллара, а возможно будет создана единая валюта в рамках объединения БРИКС, что может стать реальной угрозой для доллара.

По мнению эксперта, в многополярном мире следует ожидать появления более разнообразных валютных механизмов.

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