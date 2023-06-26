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Скончался подросток, которого облили бензином и подожгли на детской площадке в Москве

26 июня 2023, 20:33
14-летний подросток, которого сверстник облил бензином и поджег на детской площадке в Москве, умер от полученных ожогов.

С тех пор, как произошло ужасное происшествие, подросток находился в реанимации более трех недель, но медицинскому персоналу не удалось спасти его жизнь, пишет Общественная служба новостей.

Трагический инцидент произошел 5 июня, когда мальчика облили бензином и подожгли. В результате он получил ожоги 100% поверхности тела. Подозреваемым в совершении преступления оказался 14-летний Давид, знакомый погибшего мальчика. Позднее он был арестован на два месяца. Отец подозреваемого утверждал, что мальчики были друзьями и всё произошло в рамках «шутки».

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