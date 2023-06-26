Скончался подросток, которого облили бензином и подожгли на детской площадке в Москве

Трагический инцидент произошел 5 июня, когда мальчика облили бензином и подожгли. В результате он получил ожоги 100% поверхности тела. Подозреваемым в совершении преступления оказался 14-летний Давид, знакомый погибшего мальчика. Позднее он был арестован на два месяца. Отец подозреваемого утверждал, что мальчики были друзьями и всё произошло в рамках «шутки».