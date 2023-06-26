Российский рубль отыграл утренние потери и стабилизировался на валютном рынке

На 11:05 по московскому времени стоимость евро составила 92,41 рубля, повысившись на 0,08%. В то же время доллар вырос на 0,2% и достиг отметки в 84,87 рубля. Китайский юань также прибавил 0,09% и составил 11,72 рубля, пишет Общественная служба новостей.