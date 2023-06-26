Российский рубль отыграл утренние потери и стабилизировался на валютном рынке

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
На 11:05 по московскому времени стоимость евро составила 92,41 рубля, повысившись на 0,08%. В то же время доллар вырос на 0,2% и достиг отметки в 84,87 рубля. Китайский юань также прибавил 0,09% и составил 11,72 рубля, пишет Общественная служба новостей.
Однако на начало торгов доллар вырос на 2,99%, превысив отметку в 87 рублей. Это является самым высоким уровнем с конца марта прошлого года. Евро также увеличился на 3,18% и впервые с 25 апреля текущего года достиг отметки в 95 рублей.
Колебания курсов рубля по отношению к другим валютам являются обычной практикой на финансовых рынках. Это может быть связано с различными факторами, включая экономическую ситуацию, политические события и мировые тренды.