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Published Сегодня, 19:12

Modified Сегодня, 19:13

Updated Сегодня, 19:13

Российский рубль отыграл утренние потери и стабилизировался на валютном рынке

26 июня 2023, 19:12
Московская биржа сообщает, что российский рубль смог отыграть утреннее падение по отношению к доллару, евро и юаню. Данные о колебаниях курсов опубликованы на официальном сайте биржевого холдинга.

На 11:05 по московскому времени стоимость евро составила 92,41 рубля, повысившись на 0,08%. В то же время доллар вырос на 0,2% и достиг отметки в 84,87 рубля. Китайский юань также прибавил 0,09% и составил 11,72 рубля, пишет Общественная служба новостей.

Однако на начало торгов доллар вырос на 2,99%, превысив отметку в 87 рублей. Это является самым высоким уровнем с конца марта прошлого года. Евро также увеличился на 3,18% и впервые с 25 апреля текущего года достиг отметки в 95 рублей.

Колебания курсов рубля по отношению к другим валютам являются обычной практикой на финансовых рынках. Это может быть связано с различными факторами, включая экономическую ситуацию, политические события и мировые тренды.

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