РЭО подвел итоги второго сезона акции «Миллион — Родине!»

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
За три месяца в акции приняли участие более 95 тысяч человек из 78 регионов. Они смогли собрать 105 450 тонн макулатуры для последующей переработки, сообщает transsibinfo.com.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что акция проводится уже во второй раз. По его словам, взрослое поколение помнит советскую акцию с аналогичным названием и с радостью присоединяется к инициативе, а молодежь, ориентируясь на современные экологические тенденции, также активно включается в сбор вторичного сырья.
Всего за этот период проведено 1289 мероприятий. Участники собрали 105 450 тонн макулатуры. Значительный вклад в акцию внесли крупные компании, отправившие на переработку 105 000 тонн вторсырья. Остальные 450 тонн были собраны другими участниками акции. От сдачи вторичного сырья собрано более 500 000 рублей. Эти средства будут использованы для оказания гуманитарной помощи семьям, находящимся в трудной ситуации и проживающим в Луганской народной республике, Донецкой народной республике и Запорожской области.
Заместитель PR-директора Российского экологического оператора по работе с молодежью Андрей Руднев сообщил, что участники акции не только сдали вторичное сырье для благотворительных целей, но также соревновались на призы от партнеров акции в категориях: школы и детские сады, вузы и ссузы, а также общественные организации. Лучшие школы, вузы и общественные организации получат экобоксы для проведения экологической эстафеты.
Среди регионов России самыми активными в сборе макулатуры стали Оренбургская область, Республика Крым, Москва и Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ. В этом году к акции присоединился также ряд новых регионов, которые не участвовали в первом сезоне: Амурская область, Еврейская автономная область, Запорожская, Ивановская, Калининградская области, Карачаево-Черкесская Республика, Орловская область, Пермский край, республики Тыва и Хакасия, Ростовская, Смоленская и Херсонская области.
Напомним: по результатам первого сезона акции удалось собрать миллион рублей. Большая часть этих средств направлена на закупку техники, мебели, спортивного и игрового оборудования для Луганского детского дома, а оставшаяся часть — на поддержку приюта для животных «Дай лапу».