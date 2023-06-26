РЭО подвел итоги второго сезона акции «Миллион — Родине!»

Заместитель PR-директора Российского экологического оператора по работе с молодежью Андрей Руднев сообщил, что участники акции не только сдали вторичное сырье для благотворительных целей, но также соревновались на призы от партнеров акции в категориях: школы и детские сады, вузы и ссузы, а также общественные организации. Лучшие школы, вузы и общественные организации получат экобоксы для проведения экологической эстафеты.