Приморца подозревают в краже 1,2 млн рублей при установке приложений на телефон друга

Быстро выяснив, что произошло, он смог установить, что его друг был причастен к исчезновению денег. Злоумышленник был задержан, а против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок от одного до трех лет или штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей, в зависимости от решения суда.