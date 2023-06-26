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Приморца подозревают в краже 1,2 млн рублей при установке приложений на телефон друга

26 июня 2023, 20:38
В селе Авангард Приморского края произошел инцидент, связанный с кражей денежных средств в размере 1,2 миллиона рублей. История началась с просьбы 55-летнего электромеханика из Владивостока своему 23-летнему другу помочь настроить и установить приложения на его новом мобильном телефоне.

Однако во время этого процесса молодой человек решил не только помочь, но и получить вознаграждение за свою услугу, пишет Общественная служба новостей.

Он воспользовался моментом и перевел себе 1,2 миллиона рублей со счета электромеханика на свою банковскую карту, используя мобильное приложение. После завершения установки приложений, электромеханик не подозревал о произошедшем и возвращается домой, лишь позже обнаружив, что его счеты опустошены.

Быстро выяснив, что произошло, он смог установить, что его друг был причастен к исчезновению денег. Злоумышленник был задержан, а против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок от одного до трех лет или штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей, в зависимости от решения суда.

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