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Президент России позволит бойцам «Вагнера» самим решить свою судьбу

26 июня 2023, 20:10
Президент России Владимир Путин 26 июня заявил: будет ли наказаны участники субботнего похода на Москву — зависит от их действий. Он отметил, что мятежники, которые пересекали границы городов России, успели остановиться у последней черты.

Путин подчеркнул, что он будет следовать своим обещаниям и позволит военнослужащим принять решение самостоятельно. Бойцы имеют следующие возможности: подписать новый контракт и отправиться на фронт или остаться дома со своими семьями. Глава РФ также обещает не ставить препятствия перед теми, кто решит уехать в Беларусь. Об этом пишет Pravda.Ru.

В заключение Владимир Путин выразил благодарность Александру Лукашенко за оказанную помощь.

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