Президент России позволит бойцам «Вагнера» самим решить свою судьбу

Posted Сегодня, 20:10
Published Сегодня, 20:10
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
Путин подчеркнул, что он будет следовать своим обещаниям и позволит военнослужащим принять решение самостоятельно. Бойцы имеют следующие возможности: подписать новый контракт и отправиться на фронт или остаться дома со своими семьями. Глава РФ также обещает не ставить препятствия перед теми, кто решит уехать в Беларусь. Об этом пишет Pravda.Ru.
В заключение Владимир Путин выразил благодарность Александру Лукашенко за оказанную помощь.