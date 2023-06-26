После жалоб на задержку зарплат на Красногорском гидроузле побывали омские прокуроры

Прокуратура организовала выезд после информации о задержке зарплаты строителям. Сотрудники МРС и привлеченных субподрядных организаций утверждают, что ждали выплат две недели. Некоторые из них — представители ООО «РТЛК» — отказались работать по этой причине. В тот же вечер после приезда представителя прокуратуры трудовые коллективы получили средства за выполненный в мае объем работ.