Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Изображение материала

После жалоб на задержку зарплат на Красногорском гидроузле побывали омские прокуроры

26 июня 2023, 11:21
Фото: Город55
иллюстрация
На объекте также побывали представители регионального правительства.

Как стало известно Городу55, в понедельник, 19 июня, на Красногорском гидроузле была проведена прокурорская проверка. Представители надзорного ведомства сначала побывали на стройплощадке, а через пару дней — в офисе подрядчика, который занимается объектом, — ООО «МежРегионСтрой» (МРС).

Прокуратура организовала выезд после информации о задержке зарплаты строителям. Сотрудники МРС и привлеченных субподрядных организаций утверждают, что ждали выплат две недели. Некоторые из них — представители ООО «РТЛК» — отказались работать по этой причине. В тот же вечер после приезда представителя прокуратуры трудовые коллективы получили средства за выполненный в мае объем работ.

По данным источников Города55, выделенные на гидроузел деньги были потрачены на закрытие «дыр» в проектах, которые ведет МРС в других регионах. По словам увольняющихся сотрудников, зарплату работающим на Красногорском гидроузле выплатили по этой же схеме, взяв средства из объема иногороднего проекта.

Известно также, что в субботу, 24 июня, в Омскую область приезжал генеральный директор МРС Олег Кузнецов для встречи с представителями регионального правительства. Именно оно выступило заказчиком строительства гидроузла. Подробности их выездного мероприятия неизвестны.

Добавим, что на площадке по-прежнему не хватает строительных материалов из-за задолженностей генподрядчика. В связи с этим работа не может идти в полную силу. Кроме того, на гидроузле не хватает рабочего персонала.

Уходят «пачками». Строители гидроузла под Омском отказались работать из-за зарплат
Узнать подробнее
В омском минтрансе прокомментировали проблемы с зарплатами и материалами на гидроузле
Узнать подробнее
#Новости#Омская область#Омск#Строительство#Общество#Красногорский гидроузел#Задержка заработной платы#ООО МежРегионСтрой
Подпишитесь
Массовое отравление детей в Омске. Что известно о случившемся
Сегодня, 16:02
В омском минприроды прокомментировали появление нефтяного пятна на Иртыше
Сегодня, 05:37
Без окон и с разваливающимися стенами. Как омичи годами живут в аварийных домах
Сегодня, 06:12
«Опешили от грязи и убогости». Омичей возмутило состояние Вечного огня
Сегодня, 11:14
В зоне спецоперации погиб омич, служивший в ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 07:17