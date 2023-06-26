После жалоб на задержку зарплат на Красногорском гидроузле побывали омские прокуроры

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Как стало известно Городу55, в понедельник, 19 июня, на Красногорском гидроузле была проведена прокурорская проверка. Представители надзорного ведомства сначала побывали на стройплощадке, а через пару дней — в офисе подрядчика, который занимается объектом, — ООО «МежРегионСтрой» (МРС).
Прокуратура организовала выезд после информации о задержке зарплаты строителям. Сотрудники МРС и привлеченных субподрядных организаций утверждают, что ждали выплат две недели. Некоторые из них — представители ООО «РТЛК» — отказались работать по этой причине. В тот же вечер после приезда представителя прокуратуры трудовые коллективы получили средства за выполненный в мае объем работ.
По данным источников Города55, выделенные на гидроузел деньги были потрачены на закрытие «дыр» в проектах, которые ведет МРС в других регионах. По словам увольняющихся сотрудников, зарплату работающим на Красногорском гидроузле выплатили по этой же схеме, взяв средства из объема иногороднего проекта.
Известно также, что в субботу, 24 июня, в Омскую область приезжал генеральный директор МРС Олег Кузнецов для встречи с представителями регионального правительства. Именно оно выступило заказчиком строительства гидроузла. Подробности их выездного мероприятия неизвестны.
Добавим, что на площадке по-прежнему не хватает строительных материалов из-за задолженностей генподрядчика. В связи с этим работа не может идти в полную силу. Кроме того, на гидроузле не хватает рабочего персонала.