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«Полиом» повышает энергоэффективность производства

26 июня 2023, 07:30
Фото: ООО Полиом
На Омском заводе полипропилена завершился основной этап программы по повышению энергоэффективности оборудования.

В первом полугодии 2023 года более 600 источников внутреннего и наружного освещения на «Полиоме» были заменены на светодиодные лампы. Все выведенные из эксплуатации светильники переданы на дальнейшую переработку. Современные светильники потребляют на 58% меньше и служат в 3 раза дольше, чем газоразрядные аналоги. Также модернизированы линии электропередач и электрооборудование.

«Полиом» реализует программу энергоэффективности с 2021 года. Она включает в себя модернизацию осветительной инфраструктуры, замену динамического оборудования на современные энергосберегающие насосы, а также сокращение потерь энергоресурсов за счет улучшения теплоизоляции.

Генеральный директор завода «Полиом» Павел Евдокимов:

«Повышение энергоэффективности — это верхнеуровневая задача. Внедрение цифровых систем автоматического регулирования и технологий замкнутогу цикла также снижают расход ресурсов, в том числе — энергетических. Мероприятия энергоменджмента уже позволили сократить углеродный след на 4,3 тыс. тонн СО² эквивалента по сравнению с 2020 г., а также повысили надежность работы всего производства. Важно отметить, что в рамках модернизации системы освещения предприятия использовалось только отечественное оборудование».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области Дмитрий Ушаков:

«Повышение уровня энергоэффективности — необходимый этап перехода к низкоуглеродной экономике и снижению климатического воздействия. При этом грамотное инвестирование в проекты устойчивого развития в среднесрочной перспективе позитивно влияют не только на окружающую среду, но и на экономику предприятия. „Полиом“ — одно из производств Омской области, которое последовательно реализует ESG-инициативы, направленные на преодоление глобальных вызовов».

В 2019 году «Полиом» был успешно сертифицирован на соответствие международному стандарту ISO 50001:2018 «Системы энергетического менеджмента», который регламентирует процессы управления энергоэффективностью. Завод одним из первых в регионе вошел в национальный проект «Чистый воздух» и системно повышает уровень экологичности производства.

#Омск#Омская область#Общество#Город#Промышленность#Экология#Наталья Александрова
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