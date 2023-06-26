«Полиом» повышает энергоэффективность производства

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В первом полугодии 2023 года более 600 источников внутреннего и наружного освещения на «Полиоме» были заменены на светодиодные лампы. Все выведенные из эксплуатации светильники переданы на дальнейшую переработку. Современные светильники потребляют на 58% меньше и служат в 3 раза дольше, чем газоразрядные аналоги. Также модернизированы линии электропередач и электрооборудование.
«Полиом» реализует программу энергоэффективности с 2021 года. Она включает в себя модернизацию осветительной инфраструктуры, замену динамического оборудования на современные энергосберегающие насосы, а также сокращение потерь энергоресурсов за счет улучшения теплоизоляции.
Генеральный директор завода «Полиом» Павел Евдокимов:
«Повышение энергоэффективности — это верхнеуровневая задача. Внедрение цифровых систем автоматического регулирования и технологий замкнутогу цикла также снижают расход ресурсов, в том числе — энергетических. Мероприятия энергоменджмента уже позволили сократить углеродный след на 4,3 тыс. тонн СО² эквивалента по сравнению с 2020 г., а также повысили надежность работы всего производства. Важно отметить, что в рамках модернизации системы освещения предприятия использовалось только отечественное оборудование».
Первый заместитель Председателя Правительства Омской области Дмитрий Ушаков:
«Повышение уровня энергоэффективности — необходимый этап перехода к низкоуглеродной экономике и снижению климатического воздействия. При этом грамотное инвестирование в проекты устойчивого развития в среднесрочной перспективе позитивно влияют не только на окружающую среду, но и на экономику предприятия. „Полиом“ — одно из производств Омской области, которое последовательно реализует ESG-инициативы, направленные на преодоление глобальных вызовов».
В 2019 году «Полиом» был успешно сертифицирован на соответствие международному стандарту ISO 50001:2018 «Системы энергетического менеджмента», который регламентирует процессы управления энергоэффективностью. Завод одним из первых в регионе вошел в национальный проект «Чистый воздух» и системно повышает уровень экологичности производства.