«Полиом» повышает энергоэффективность производства

В первом полугодии 2023 года более 600 источников внутреннего и наружного освещения на «Полиоме» были заменены на светодиодные лампы. Все выведенные из эксплуатации светильники переданы на дальнейшую переработку. Современные светильники потребляют на 58% меньше и служат в 3 раза дольше, чем газоразрядные аналоги. Также модернизированы линии электропередач и электрооборудование.