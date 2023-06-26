Пассажирка самолета оскорбила женщину после просьбы освободить ее место

На ее месте сидела другая женщина, а ребенок занимал место у окна. Со смешанными чувствами удивления и беспокойства пассажирка обратилась к незнакомке с просьбой освободить ее место, указав, что заплатила за него дополнительно. Однако, вместо понимания и взаимовыручки, она столкнулась с грубым и оскорбительным ответом. Женщина встала и начала кричать на бортпроводницу, утверждая, что не желает сидеть рядом с «тупой женщиной».