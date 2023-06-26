Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:45

Published Сегодня, 19:45

Modified Сегодня, 19:47

Updated Сегодня, 19:47

Пассажирка самолета оскорбила женщину после просьбы освободить ее место

26 июня 2023, 19:45
На борту самолета иностранной авиакомпании произошел неприятный инцидент, когда одна пассажирка оскорбила другую в ответ на просьбу освободить ее место. Подробности этой неприятной ситуации стали известны после того, как пострадавшая женщина опубликовала свой рассказ на популярном форуме Reddit.

Путешественница отправлялась из Атланты в город Денвер в США. Желая избежать дискомфорта, который испытала на предыдущем рейсе, она решила доплатить за кресло у окна на обратном пути. Однако, когда она пришла на свое место в самолете, обнаружила, что оно уже занято, пишет Общественная служба новостей.

На ее месте сидела другая женщина, а ребенок занимал место у окна. Со смешанными чувствами удивления и беспокойства пассажирка обратилась к незнакомке с просьбой освободить ее место, указав, что заплатила за него дополнительно. Однако, вместо понимания и взаимовыручки, она столкнулась с грубым и оскорбительным ответом. Женщина встала и начала кричать на бортпроводницу, утверждая, что не желает сидеть рядом с «тупой женщиной».

Подпишитесь
Массовое отравление детей в Омске. Что известно о случившемся
Сегодня, 16:02
В омском минприроды прокомментировали появление нефтяного пятна на Иртыше
Сегодня, 05:37
Без окон и с разваливающимися стенами. Как омичи годами живут в аварийных домах
Сегодня, 06:12
«Опешили от грязи и убогости». Омичей возмутило состояние Вечного огня
Сегодня, 11:14
В зоне спецоперации погиб омич, служивший в ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 07:17
После жалоб на задержку зарплат на Красногорском гидроузле побывали омские прокуроры
Сегодня, 11:21