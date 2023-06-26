Остеопат назвал позы для сна, которые могут вызвать головные боли

Posted Сегодня, 20:01
Published Сегодня, 20:01
Modified Сегодня, 20:07
Updated Сегодня, 20:07
Сон на животе также не является оптимальным вариантом, поскольку он может приводить к сдавливанию органов в брюшной полости, затруднению венозного оттока и нарушению функционирования кишечника. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Life.
Если голова находится в неправильном положении, например, откинута назад или нет подушки, то это может нарушить проходимость позвоночных артерий и уменьшить приток крови в голову.
Наконец, длительный сон на правом боку может привести к сдавливанию полой вены и нарушению работы кишечника и желчного пузыря.