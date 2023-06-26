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Published Сегодня, 20:01

Modified Сегодня, 20:07

Updated Сегодня, 20:07

Остеопат назвал позы для сна, которые могут вызвать головные боли

26 июня 2023, 20:01
По словам Сергея Евдокимова, врача-остеопата, утренние головные боли могут возникать из-за неправильного положения тела во время сна. Например, если человек спит в позе страуса — прикрывает голову одеялом или подушкой — это может вызвать недостаток кислорода и нарушение состава газов в крови.

Сон на животе также не является оптимальным вариантом, поскольку он может приводить к сдавливанию органов в брюшной полости, затруднению венозного оттока и нарушению функционирования кишечника. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Life.

Если голова находится в неправильном положении, например, откинута назад или нет подушки, то это может нарушить проходимость позвоночных артерий и уменьшить приток крови в голову.

Наконец, длительный сон на правом боку может привести к сдавливанию полой вены и нарушению работы кишечника и желчного пузыря.

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