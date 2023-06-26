Остеопат назвал позы для сна, которые могут вызвать головные боли

По словам Сергея Евдокимова, врача-остеопата, утренние головные боли могут возникать из-за неправильного положения тела во время сна. Например, если человек спит в позе страуса — прикрывает голову одеялом или подушкой — это может вызвать недостаток кислорода и нарушение состава газов в крови.